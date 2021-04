RKP korottaisi kotitalousvähennystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös esitys kotitalousvähennyksen omavastuuosuuden poistamisesta on RKP:n mukaan kannatettava.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä kotitalousvähennystä pitäisi korottaa. Hän pitää Akavan tänään tekemää kannanottoa kotitalousvähennyksen kehittämisestä erittäin tervetulleena.

Akava esittää, että vähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 500 euroon ja korvausosuus nostetaan 60 prosenttiin. Lisäksi omavastuuosuus tulisi poistaa.

– Esitin itse jo aikaisemmin kaksivuotista kokeilua, jossa kotitalousvähennyksen soveltamisalaa laajennettaisiin ja enimmäismäärää korotettaisiin merkittävästi, esimerkiksi 7 500 euroon. RKP on myös esittänyt kotitalousvähennyksen korvausosuuden nostoa. Siksi on helppo olla samaa mieltä Akavan kannanoton kanssa. Myös esitys kotitalousvähennyksen omavastuuosuuden poistamisesta on kannatettava, sanoo Henriksson tiedotteessaan.

– Olen vakuuttunut siitä, että korotettu kotitalousvähennys nostaisi työllisyysastetta. Kun kotitaloudet ostavat enemmän palveluita, yritykset hyötyvät. On keskeistä muistaa, että uudet työpaikat syntyvät eteenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Nyt ei ole syytä sulkea pois mitään keinoa työllisyyden ja yritysten tilanteen parantamiseksi, sanoo Henriksson.

Hänen mielestään Akava Worksin selvitys on tärkeä lisä kotitalousvähennyksestä käytävään julkiseen keskusteluun.

– Akavan selvitys osoittaa, että kotitalousvähennystä käytetään Suomessa kaikilla tulotasoilla. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on esitetty näkemyksiä, jonka mukaan kotitalousvähennystä käyttäisivät tai siitä hyötyisivät vain suurituloiset. Tämä vaikuttaa siis vahvasti liioitellulta väittämältä, Henriksson sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus leikkasi kotitalousvähennystä.