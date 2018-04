Portugali tuotti maaliskuussa kaiken sähkönsä uusiutuvalla energialla

Portugali tuotti maaliskuussa ensimmäistä kertaa kaiken sähkönsä uusiutuvilla energiamuodoilla.

Redes Energéticas Nacionais -energiayhtiön tietojen mukaan uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettiin kuukauden aikana 4812 gigawattituntia.

Luku ylitti koko maan kokonaiskulutuksen, joka oli 4647 gigawattituntia. Sähköntuotanto ei ollut jatkuvasti tasaista, joten tuotantoa jouduttiin hetkellisesti täydentämään tuontisähköllä ja fossiilisilla polttoaineilla.

Uusiutuvien osuus oli pienimmillään 86 prosenttia maaliskuun 7. päivänä ja suurimmillaan 143 prosenttia maaliskuun 11. päivänä.

Energiasta tuotettiin 55 prosenttia vesivoimalla ja 42 prosenttia tuulivoimalla. Uusiutuvan energian käyttö vähensi hiilidioksidipäästöjä 1,8 miljoonalla tonnilla.

Portugali säästi samalla 21 miljoonaa euroa päästökaupassa. Sähköntuotannosta päätyi vientiin 19 prosenttia koko maaliskuun osalta.

Luxemburgilainen europarlamentaarikko Claude Turmes hehkutti Portugalin saavutusta Twitterissä.

– Luvut osoittavat, kuinka naurettava [EU:n asettama] 27 prosentin tuotantotavoite vuoteen 2030 mennessä on. Mikä maa tulee seuraavaksi Portugalin perässä, Turmes kysyy.

Impressive news from Portugal: #renewables produced more than 100% of the country's electricity consumption throughout the month of March! That shows how ridiculous a 27% target for 2030 is. Who will be the next country to follow that path? #CleanEnergyEU https://t.co/feUNyBqcPK

— Claude Turmes (@ClaudeTurmes) April 3, 2018