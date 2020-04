Pääjohtaja HS:lle: Suomi voisi siirtyä Etelä-Korean malliin

THL ehdottaa koronaviruksen torjuntaan uutta strategiaa.

Viime viikkojen koronatoimilla on ollut Suomessa toivottu vaikutus ja Suomi voisikin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan siirtyä koronaviruksen torjunnassa Etelä-Korean tapaiseen malliin, Helsingin Sanomat uutisoi.

THL.n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan menetelmä on nimeltään hybridistrategia.

–Meillä on ajatus, että ikkuna voisi olla auki tällaiselle hybridimallille. Että se olisi vielä Suomen oloissa mahdollinen, Tervahauta sanoo.

Siihen kuuluu, että kaikkea, niin testauksia, tartuntaketjujen jäljittämistä kuin virukselle altistuneiden eristämistäkin muista tehostettaisiin.

Menetelmän ajatuksena on, että viruksen leviämistä on pitänyt ensin hidastaa. Kun se on tehty, rajoituksia voitaisiin höllentää asteittain. Samalla virus pidettäisiin kuitenkin kurissa. Menetelmää on käytetty Etelä-Korean lisäksi myös Singaporessa.

–Ei meillä ole oikein mahdollisuutta jäädä hirveän moneksi kuukaudeksi tällaiseen [nykyiseen] tilanteeseen. Hybridimalli olisi tähän sellainen positiivinen vaihtoehto. Mutta se ei synny tyhjästä, Tervahauta toteaa.

Hänen mukaansa jäljitystä on tehty koko ajan, mutta ei tarpeeksi tehokkaasti.

–Sairaaloiden ja terveyskeskusten tartuntatautilääkärit ja pari hoitajaa ovat koettaneet jotenkin paikantaa ihmisiä. Toiminta pitäisi muotoilla paljon vahvemmaksi, jos hybridistrategiaa halutaan.

Tartuntaketjuja voitaisiin jäljittää esimerkiksi puhelinsovelluksella, jonka ihmiset lataavat ja joka kerää tietoa kontakteista. Näin on tehty Singaporessa ja samantyylistä sovellusta kehitetään myös Euroopassa.