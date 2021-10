Opiskelijajärjestö pahoittelee kohua Afrikan tähdestä

Vaihto-oppilas väittää perinteistä suomalaista lautapeliä rasistiseksi.

Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijat joutuivat pahoittelemaan 19. syyskuuta fuksiaisten pukeutumisteemaansa, jonka teemana oli Kai Mannerlan vuonna 1951 keksimä Afrikan Tähti-lautapeli. Fuksien tuli pukeutua merirosvoksi, tutkimusmatkailijaksi, timantiksi ja punaiseksi, siniseksi ja mustaksi pelinappulaksi.

Naispuolinen tummaihoinen vaihto-oppilas Saksasta loukkaantui ja raivoistui fuksiaisten teemasta. Hän oli myös ymmärtänyt pelin säännöt väärin ja väitti, että fuksiaisissa toiset esiintyivät orjina ja toiset orjan omistajina. Pelissä ei ole orjia pelinappuloina tai hahmoina. Huolimatta tästä vaihto-oppilas ei perääntynyt kannastaan.

– En peräänny argumentistani. Peli on rasistinen. Näkökulmalleni on paljon todisteita tiedemaailmassa. Peli esittelee, mistä kolonialismissa on kyse. Siitä koko pelissä on kyse: pelissä kerätään timantteja Afrikassa ja tuodaan ne Kairoon. Se on rasismia ja kolonialismia minulle, vaihto-oppilas sanoi Iltalehdelle.

Kun eräs Helsingin yliopiston professori huomautti, ettei peli kerro kolonialismista, jalokiviä oteta mukaan tai häviäjiä myydä orjiksi, vastasi vaihto-oppilas Instagram-vastauksessaan Iltalehden mukaan seuraavasti.

– Yliopiston professori tulee avautumaan heidän valkoisesta hauraudestaan. Oletko tosissasi?

Maantieteen opiskelijat ry kuitenkin pahoittelee Facebook-tilillään tapahtunutta.

– Osallistujat eivät itse valinneet pukeutumisteemaansa. Ne olivat tuutoreiden ja muiden järjestäjien vastuulla. Tämän vuoksi järjestäjät pyytävät osallistujilta anteeksi, että osallistujat laitettiin vaikeaan tilanteeseen.

Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta pyysi anteeksi maanantaina 18.10. tiedotteessaan, ettei sen toiminta ole riittävän antirasistista.