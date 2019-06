MT: Viranomainen kielsi viljelijöiden palvelun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palvelun sulkeminen on jo vaikeuttanut peltotöitä.

Viljelijöiden ja urakoitsijoiden hyödyntämä palvelu Peltolohkot.fi-palvelu on jouduttu sulkemaan yllättäen Ruokaviraston vaatimuksesta, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

– Palvelua ovat käyttäneet etenkin viljelijät ja urakoitsijat keskinäisessä kommunikaatiossaan. Viljelijä on voinut esimerkiksi lähettää urakoitsijalle linkin, että tämä lohko pitää ruiskuttaa, ohjelmistoyrittäjä Jaakko Koskenkorva kertoo.

Ruokavirasto lähetti maanantaina määräyksen sähköpostitse, että viisi vuotta käytössä ollut palvelu on suljettava välittömästi. Taustalla on huoli tietosuojasta. Viraston mukaan peltolohkoaineisto on rinnastettavissa henkilötietoihin.

Viljelijöiden kiittämän palvelun sulkeminen on jo nyt vaikeuttanut monien peltotöitä.

– Harmin paikka. Täysi tuki hyödyllisen palvelun jatkumiselle. Olemme olleet mukana palvelun alkumetreiltä saakka ja näemme sen tarpeellisuuden päivittäin, ProAgrian markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila sanoo.