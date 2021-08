”Missä nuorten rokotukset viipyvät?”

Kokoomusedustajasta on hälyttävää, että Suomi on jäänyt häntäpäähän annettujen kakkosrokotteiden määrässä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa kysyy, onko hallitus ottanut vakavasti pitkittyneen etäkoulun ja muiden koronarajoitusten haittavaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin, oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen.

– On hyvin huolestuttavaa, ettei asiantuntijoiden vaatimia 12–15-vuotiaiden rokotuksia ole saatu vauhtiin. Hallituksen olisi pitänyt kiriä, että lasten rokotukset olisivat pitkällä ennen koulujen alkua. Hallituksen on tehtävä vaikuttavia toimia, jotta lasten koulu, päiväkodit ja harrastukset saadaan pyörimään terveysturvallisesti sekä mahdollistaa lähiopetus, Sarkomaa toteaa tiedotteessaan.

– Nuorten kohdalla huolettaa myös pitkittynyt korona. Olisi sydämetöntä sulkea silmät koronan kovilta jäljiltä lasten ja nuorten elämään, hän jatkaa.

Sarkomaa sanoo kantavansa vahvaa huolta siitä, että moni opettaja ja lasten kanssa työtä tekevä on edelleen vailla toista koronarokotusta.

– On hälyttävää, että Suomi on jäänyt häntäpäähän annettujen kakkosrokotteiden määrässä. Hallituksen on viipymättä linjattava tilanteen vaatimista lisätoimista. Olennaista on tehdä kaikki voitava, että mahdollisimman monella suomalaisella on molemmat rokotteet saatuna, hän sanoo.

Sarkomaan mukaan ristiriitaiset ja vaihtuvat koronaohjeet ovat rasittaneet kohtuuttomasti päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä. Hän vaatii, että hallituksen ja viranomaisten on annettava yhdenmukaisia ja selkokielisiä ohjeita, joita on koulujen ja päiväkotien henkilöstön oikeasti mahdollista noudattaa.

– Lasten ja nuorten oikeus oppia ja saada kasvuun sekä kehittymiseen tukea on turvattava yhdenvertaisesti. Hallituksen on aktiivisesti toimittava sen eteen, että Suomea voidaan terveysturvallisesti pitää avoinna ja ettei uusia rajoitteita tarvita, Sarkomaa toteaa.