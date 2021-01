Miksi rokottaminen on niin hidasta? Apulaispormestari vastaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanna Vesikansa vakuuttaa, että rokotetahti kasvaa tulevaisuudessa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr.) kommentoi Twitterissä koronarokotusten etenemistä. Suomessa rokotukset ovat saaneet osakseen kritiikkiä etenkin siksi, että rokotetahtia pidetään liian hitaana.

Vesikansa vakuuttaa Twitterissä, että rokotustahti tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

– Ensi alkuun Suomeen saadut rokotemäärät ovat olleet vielä pieniä, mutta tahti kasvaa. Helsingissä rokotimme viime viikolla lähes 1000 sote-ammattilaista ja tällä viikolla työntekijöiden ja hoivakotien asukkaita rokotetaan vielä 2000 lisää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomeen odotetaan tammikuussa noin 50 000 uutta rokoteannosta joka viikko. Tapaninpäivänä saapuneessa ensimmäisessä erässä oli noin 10 000 ja vuoden lopulla tulleissa erissä yhteensä noin 40 000 annosta.

– Aluksi rokottaminen on hitaampaa. Yksi syy tähän on se, että ensimmäisten joukossa rokotetaan iäkkäitä hoivakotien asukkaita, jotka rokotetaan paikan päällä hoivakodeissa. Helsingissä nämä rokotukset ovat edenneet hyvin, ja tarvittavat luvat omaisilta on pyydetty ajoissa, Vesikansa kirjoittaa.

Vesikansan mukaan rokotetahti nopeutuu, kun massarokotukset saadaan myöhemmin alkamaan.

– Näitä laajempien joukkojen rokotuspisteitä varten logistiikka ja suunnitelmat ovat Helsingissä jo pitkällä. Jos rokotetta saadaan isoja määriä, pisteitä tulee eri puolille kaupunkia kuten influenssarokotuksissa.

Vesikansan mukaan viranomaisten arvion mukaan muut kuin sote-ammattilaiset ja hoivakotien asukkaat tulisivat rokotusvuoroon helmikuun alkupuolella.

– Silloin päästäisiin rokottamaan muualla kuin hoivakodeissa asuvia iäkkäitä. Tämä tietysti riippuu paljon rokotteiden saatavuudesta.

– Viranomaisten arvion mukaan kesään mennessä rokotteen saisi noin 2,5-3,5 miljoonaa suomalaista, jolloin huomattava osa suomalaisista olisi saanut rokotteen suojan.

Vesikansan mukaan Helsinki tulee aktiivisesti tiedottamaan laajentuvista koronarokotuksista välittömästi, kun ne ovat eri ryhmien saatavilla.

– Suunnitelmissa on myös lähettää iäkkäille helsinkiläisille kotiin kirje, jotta tieto rokotuksista varmasti tavoittaa kaikki.

