MaRa: Joustamattomia vuokranantajia uhkaa oikeudenkäynti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuokranantajista 60 prosenttia on tullut vuokralaisia vastaan koronakriisin aikana.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kyselyn mukaan 32 prosenttia vuokranantajista on poistanut vuokranmaksuvelvollisuuden koronakriisin ajalta, 28 prosenttia on alentanut vuokria ja 40 prosenttia ei ole poistanut eikä alentanut vuokria.

MaRan mukaan koronakriisi iskee niin vakavasti matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin ja niiden työntekijöihin, että myös vuokranantajien on osoitettava vastuunkantoa. Joustamattomia vuokranantajia uhkaa pitkä ja uuvuttava oikeudenkäyntien aalto.

Eduskunnan päätös sulkea ravintolat sekä valtioneuvoston ja viranomaisten määräykset yli 10 henkilön kokoontumisten kieltämisestä ja Uudenmaan sulkemisesta ovat johtaneet siihen, että matkailu- ja ravintola-alan yritysten toiminta on käytännössä loppunut.

Take away -myynti auttaa pientä osaa ravintoloista. Esimerkiksi keilahallit ja lasten sisäleikkipuistot ovat tyhjiä. Liikenneasemien myynti on kärsinyt pahasti. Kuitenkin vuokrat juoksevat normaalisti vielä monella yrityksellä.

– Enemmistö vuokranantajista on osoittanut välittävänsä matkailu- ja ravintola-alalla toimivien vuokralaistensa selviämisestä koronakriisin yli. Suuri kiitokseni heille. Kuitenkin useat isot kauppakeskukset ovat lähettäneet jäsenyrityksillemme tylyjä viestejä siitä, etteivät ne tingi piiruakaan omista tuottotavoitteistaan. Tämä on todella lyhytnäköistä ajattelua, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

– Olemme ryhtyneet keräämään jäsenyrityksiämme kokoon niissä kauppakeskuksissa, jotka eivät ole suostuneet tinkimään vuokrista. Toivomme pääsevämme neuvottelutulokseen, mutta jos näin ei käy, koronakriisin jälkeen alkavat pitkät ja uuvuttavat oikeudenkäynnit. Tilanne on niin poikkeuksellinen, että olemme varmoja siitä, että tuomioistuimet tulevat alentamaan vuokria lainsäädännössä olevien sovittelusäännösten perusteella.

Kunnat omistavat useissa kaupungeissa matkailu- ja ravintolakäyttöön tarkoitettuja toimitiloja. Osa kunnista ei kuitenkaan ole tullut vuokralaisiaan vastaan.

– Ymmärrän hyvin kuntien taloudellisen ahdingon, jota koronakriisi vielä pahentaa. Kuitenkin joustamattomuus vuokrissa koituu myös kuntien tappioksi. Kunnilla ei ole varaa menettää työllistäviä ja veroja maksavia matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä.

– Erityisen vahingollista tämä on muuttotappiokunnissa, joissa yritykset ovat vaikeuksissa normaalioloissakin. Kiitän niitä kuntia, jotka ovat taloudellisesta ahdingostaan huolimatta alentaneet vuokriaan tai poistaneet ne kriisin ajalta, Timo Lappi sanoo.

MaRan 3.–7.4.2020 tehtyyn jäsenkyselyyn vastasi 423 jäsenyritystä, joilla on yhteensä useita tuhansia ravintoloita, hotelleja, kylpylöitä ja muita toimialan yrityksiä.