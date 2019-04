”Lopetetaan kaiken kieltävä ilmastohysteria”

Harri Jaskarin mukaan vouhotuksen sijaan tarvitaan järkeviä päätöksiä.

Kokoomuksen tamperelaiskansanedustaja Harri Jaskari kirjoittaa viikkokirjeessään, että ”kampanja kiihtyy ja lupaukset lisääntyvät. Ja myös huimat veronkorotukset”.

Hänen mukaansa ”viime viikkoina ilmastohysteria ja ahdistus on saanut uusia mittasuhteita”.

– Joku on vaatinut lihansyönnin lopettamista, toinen on viemässä dieselautot takapihoilta ja kolmas kieltää puulämmitteiset saunat hiukkaspäästöjen takia. Itse uskon enemmän houkutteluihin kuin kieltoihin, Harri Jaskari kirjoittaa.

– Lopetetaan siis kaiken kieltävä vouhotus ja tehdään järkeviä päätöksiä. Niiden avulla Suomi on ihan ykkösmaa myös ilmastopolitiikassa. Ei puhuta kielloista ja rajoituksista, vaan mahdollisuuksista. Kun oikein tarkemmin ajattelee, itse asiassa maailman pelastamisesta on tulossa mahtava vientivaltti ja lisää työtä Suomelle.

Hänen mukaansa vähäpäästöisempien autojen tekemisen hankittavaksi voisi aloittaa tekemällä työsuhdeautojen verotuksen puolet kevyempmäksi nollapäästöisillä autoilla.

– Kolmen vuoden päästä meillä olisi todella vähäpäästöisiä autoja markkinoilla ja hinta voisi olla 15 000 euron paikkeilla. Samalla tavalla voisimme harkita verohelpotuksia myös taksiautoilijoille ja kiertonopeus on vielä nopeampi, kansanedustaja visioi.

Keskustelu metsän käytöstä ja hiilinieluista on mennyt Jaskarin mukaan ”ihan hulluksi”.

– Suomessa on nyt enemmän metsää kuin sataan vuoteen. Vuotuinen metsänkasvu on 107 miljoonaa kuutiota. Minusta meidän pitää hyväksyä Luonnonvarakeskuksen arvio kestävästä metsänkäytöstä, joka on noin 80-85 miljoonaa kuutiota vuodessa. Nyt on tärkeä luottaa asiantuntijoihin. Tällä hakkuumäärällä metsän hiilinielut kasvavat ja turvataan myös metsäteollisuuden investoinnit Suomeen.

– Suomen teollisuus ja muu elinkeinoelämä on jo tehnyt mahtavan loikan kohti hiilivapaampaan Suomea. Esimerkiksi Outotechin kehittämien teknologioiden päästöjä vähentävä vaikutus arvioidaan olevan yli kuusi miljoonaa tonnia. Nesteen innovaatioiden arvioitu päästöjä vähentävä vaikutus ovat yli kahdeksan miljoonaa hiilidioksiditonnia. Suomen kokonaispäästöt on 56 miljoonaa tonnia. Jo näiden kahden yrityksen uuden ideat ovat vähentämässä päästöjä 25 prosenttia. Huimaa.

Harri Jaskari alentaisi sähköveron EU:n minimiin elinkeinoelämän muutoksen vauhdittamiseksi.

– Jo nyt 90 prosenttia Suomen sähköstä on hiilidioksivapaata. Mikäli esimerkiksi SSAB:n Raahen terästehdas siirtyisi teräksen valmistuksessa hiilestä sähkön käyttöön, vähentyisi koko Suomen hiilidioksipäästöistä seitsemän prosenttia, hän kirjoittaa.