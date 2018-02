Kokoomuksen Veera Ruoho: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehdittava

Kansanedustaja Veera Ruoho korostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tärkeyttä, joka käy myös ilmi eilen annetusta lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta.

– On huolestuttavaa kuulla, että edelleen aivan liian moni nuori on vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta, työtä tai aktiivista otetta yhteiskuntaan. Sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat ongelmia, joihin meidän poliittisina päätöksentekijöinä on puututtava aktiivisesti jokapäiväisessä työssämme, toteaa Veera Ruoho (kok.) tiedotteessaan.

Ruohon mukaan lasten ja nuorten turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista huolehtiminen on Suomen tulevaisuuden kannalta aivan välttämätöntä. Pienenevien sukupolvien ja vanhenevan väestön muodostama yhtälö on ongelmallinen. Tulevaisuudessa yhä harvempien työllä katetaan yhä useampien palvelut.

Hänen mukaansa suomalaisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kaikkien nuorten mahdollisuudet turvataan.

– Tällä hallituskaudella perheiden, lasten ja nuorten mahdollisuuksiin on panostettu monilla tavoilla. Viimeaikaisista uudistuksista kaikkein merkittävimpiä ovat panostukset lasten varhaisiin vuosiin, varhaiskasvatuksen laatuun ja saavutettavuuteen, Ruoho toteaa.

Varhaiskasvatus on todistetusti koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa. Se tasaa erilaisista perheistä ja taustoista tulevien lasten lähtötasoeroja ja parantaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia pysyä mukana myös opinnoissa ja myöhemmin elämässä.

– Tämän vuoden alusta alkaen 6700 perhettä vapautettiin varhaiskasvatusmaksuista kokonaan. Keskituloisen, kaksilapsisen perheen maksut alenevat vuositasolla jopa 1200 euroa.

– Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on suurimpia tekoja, mitä lapsiperheiden suuntaan on vuosikausiin tehty. Tällä tiellä on jatkettava muun muassa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostamalla.