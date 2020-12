Kiina väittää nyt koronan alkaneen Italiasta

Syy pandemiasta yritetään vierittää muiden maiden kontolle.

The New York Timesin mukaan saksalainen Hallen bioturvallisuustutkimuslaitoksen johtaja Alexander Kekulé on ollut viime päivinä laajasti esillä Kiinan valtion tiedotusvälineissä.

Uutisissa on otettu Kekulén tutkimus irti kontekstista viittaamaan siihen, että koronaviruspandemia olisi alkanutkin Italiassa, ei Kiinassa. Kuvia Kekulésta on ilmestynyt kiinalaisille uutissivustoille ja juttuja on otsikoitu ”Kiina on syytön!”

Kekulé kuitenkin toistuvasti sanonut uskovansa, että virus esiintyi ensin Kiinassa. Hänen mukaansa kiinalaisuutisointi on ”puhdasta propagandaa”.

Valtion media on julkaissut tarinoita, joissa ulkomaisten asiantuntijoiden, kuten Kekulén ja Maailman terveysjärjestö WHO:n virkamiesten sanomisia on vääristelty siten, että koronavirus olisi tullut Kiinaan muualta.

Viime päivinä kiinalaiset viranomaiset ovat myös sanoneet, että ulkomailla pakatut elintarvikkeet ovat saattaneet tuoda viruksen Kiinaan.

Kiinalaistutkijat ovat niin ikään julkaisseet paperin, jossa väitetään, että pandemia olisi voinut alkaa Intiassa. Kyseinen paperi – jota ei ollut vertaisarvioitu – tarjottiin myös arvostetulle lääketieteen The Lancet-julkaisulle. Artikkeli kuitenkin katosi sittemmin verkosta, eikä sitä koskaan julkaistu Lancetissa.

New York Timesin mukaan kampanja näyttää heijastavan Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen ahdistusta pandemian aiheuttamasta vahingosta maan kansainväliselle maineelle.

Länsimaissa on arvosteltu pitkään Pekingiä pyrkimyksestä salata tietoja taudin puhkeamisesta ja sen vakavuudesta.