Juhana Vartiainen Katri Kulmunille: Edessä supistuvan työvoiman ajat

Kokoomusedustajan mukaan hallituksen tulisi edistää työvoiman saatavuutta.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan yrityslainojen valtiontakausten nostaminen ei yksinään nosta Suomea investointilamasta.

Vartiainen kommentoi Twitterissä keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmunin ehdotusta siitä, että valtio nostaisi investointien vauhdittamiseksi Finnveran lainojen takauksen ylärajan 80 prosenttiin.

– On kuitenkin hyvä ymmärtää, että investointilama johtuu pääasiassa törmäämisestä työvoimarajoitteeseen. Kun edessä on supistuvan työvoiman nuiva tulevaisuus, Suomi ei ole kovin houkutteleva kohde. Siksi työvoiman tarjonta on tässäkin etusijalla, Vartiainen sanoo tviitissään.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tyytyväinen ministeri Kulmunin ehdotukseen.

– Uskomme, että ehdotuksella olisi varsinkin isompia investointeja kiihdyttävä vaikutus. Sillä olisi myös työllisyysvaikutus. Siksi on hyvä, jos Finnvera saisi lisää liikkumatilaa, Pentikäinen tviittaa.

Hän kuitenkin komppaa myös Vartiaista siitä, että työvoiman saatavuus on tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan rahoitusta selkeästi suurempi yritysten kehittämisen este.

– Oheinen barometrin kuva (jutun alla) kuitenkin osoittaa, että myös vakuusongelma on merkittävä, Pentikäinen sanoo tviitissään.

