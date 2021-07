Johtajaylihoitaja KSML:lle kiihtymisvaiheesta: Väsyminen tilanteeseen näkyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyi tiistaina koronan kiihtymisvaiheeseen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine sanoo Keskisuomalaiselle, että suurin osa viime aikoina todetuista tartunnoista on ollut helposti tarttuvaa deltavarianttia.

Suurin osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella viime aikoina ilmenneistä koronatapauksista on todettu henkilöillä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta tai eivät ole ehtineet saamaan rokotteen tehosteannosta.

Tartuntojen lähteet on saatu noin yli 60 prosentissa tapauksista selville.

– Ihmiset liikkuvat nyt laajemmin ja on vaikeampi muistaa, missä kaikkialla on käyty tai millaisia kontakteja on ollut, Lundgrén-Laine kuvailee.

Tartunnat ovat lähtöisin niin isoista tapahtumista ja ravintoloista kuin perhe- ja kaveripiiristäkin.

– Väsyminen tilanteeseen näkyy ja turvavälit, käsihygienia sekä maskisuositukset tahtovat unohtua, Lundgrén-Laine toteaa Keskisuomalaiselle.