Hurja onnettomuus videolla: Tiekyltti romahti auton päälle moottoritiellä

Australian Melbournessa 53-vuotias nainen on selvinnyt kuin ihmeen kaupalla suuren tieopastekyltin pudottua hänen ajamansa autonsa päälle.

Jutun alla olevalla videolla näkyy, kuinka nainen ajaa moottoritietä ja saa autonsa päälle romahtavan kyltin.

Telegraphin mukaan videon on kuvannut takana ajaneen auton kojelautakamera.

Nainen selvisi onnettomuudesta lievin niskavammoin. Hänet kuljetettiin Royal Melbourne -sairaalaan.

Tutkimukset syistä, jotka johtivat kyltin putoamiseen, ovat käynnissä.

FREAK ACCIDENT: An Australian woman is lucky to be alive after a freeway sign in Melbourne fell on her car during rush hour Tuesday pic.twitter.com/S38fRCBT4F

— CBS News (@CBSNews) January 10, 2019