Hurja ennuste: Tartuntamäärä voi moninkertaistua alle kuukaudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos nykykehitys jatkuu, lokakuun loppupuolella covid-tapausten määrä nousee ennusteen mukaan jyrkästi.

Suomen covid-epidemian ennusteen mukaan päiväkohtaisten tartuntojen määrä on nykykehityksellä lähtemässä hurjaan nousuun. Tutkijatohtori Janne Solanpää on laatinut ennustemallin, joka arvioi todettujen koronatapausten perusteella nykytilannetta. Ennuste on nähtävissä epidemia.fi-sivustolla tämän linkin takana.

”Nykytilanteesta ennustetaan tulevaa SEIR-epidemiamallin avulla oletuksella, ettei uusia koronarajoituksia tehdä piakkoin ja epidemia etenee samoin kuin viimeisen parin viikon aikana”, sivustolla kerrotaan.

Ennusteen kuvaama tapauskäyrän nousu on niin jyrkkä, että se ei enää marraskuun alkupuolella mahdu ennustekuvaan. Marraskuun 5. päivä ennusteen mukaan tautitapauksia voisi olla 134−1768. Nämä ovat ennusteen alaraja ja yläraja, jotka kertovat parhaimman ja pahimman skenaarion.

”Mutta nämä ovat molemmat epätodennäköisiä. Näiden välissä oleva käyrä kertoo todennäköisimmän ennusteen”, sivustolla kerrotaan.

Marraskuun 5. päivä tuo käyrä näyttää noin 900 päivittäistä tautitapausta. Maanantaina THL tiedotti 214 uudesta tautitapauksesta, joten tartuntojen määrä voisi nykymenolla jopa nelinkertaistua muutamassa viikossa.

Ennusteen mukaan r-luku olisi marraskuun alussa 1,5, eli niin moni tartunnan saanut tartuttaisi keskimäärin tautia eteenpäin. Kun r-luku on yli yhden, epidemia etenee.

Tampereen yliopiston laskennallisen fysiikan laboratoriossa työskentelevä Solanpää arvioi syyskuun 23. päivä, kun edellisenä päivänä oli todettu 149 tartuntaa, että tapausmäärien kasvu on huolestuttava merkki tulevasta.

– Ei se ole tilastopiikki. On se trendinä nähty jo viime viikkoina, että tartuntamäärät ovat menneet koko ajan ylöspäin, Solanpää kommentoi tuolloin MTV:lle.