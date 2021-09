EU:n merkittävimmän valtion tulevaisuudesta päätetään tänään

Tänään Angela Merkel väistyy Saksan liittokanslerin paikalta, ja saksalaiset äänestävät Merkelille seuraajan sekä uuden parlamentin EU:n merkittävimpään maahan.

Liittokansleriehdokkaina ovat vihreiden Annalena Baerbock, sosialidemokraattien Olaf Scholz sekä konservatiivisen CDU/CSU:n Armin Laschet. Kisa kansleripaikasta Saksassa on ennennäkemättömän tiukka – sekä Laschetia että Scholzia on pidetty vahvoina ennakkosuosikkeina.

Syyskuun alussa julkaistun kyselytutkimuksen mukaan vaalien tärkeimpänä on maan ilmastotoimet lähitulevaisuudessa. Myös tulevista hallitusneuvotteluista odotetaan vaikeita.

Yleisradioyhtiö ARD:n viimeisessä mielipidemittauksessa ennen vaaleja sosialidemokraattisen SPD:n kannatus oli 26 prosenttia, CDU/CSU:n 22 prosenttia, vihreiden 15 prosenttia, Vaihtoehto Saksalle (AfD) 11 prosenttia Vapaan demokraattisen puolueen (FDP) 11 prosenttia, vasemmistolaisen Linken kuusi prosenttia ja Vapaiden äänestäjien (FW) kolme prosenttia.

D-Day in Germany: End of the Merkel era as Germans go to the polls in three-way contest

Polls have opened in Germany and election day has begun for 60m eligible voters –> https://t.co/jiS62AFSRW#GermanElection2021 #AngelaMerkel #Merkel #ArminLaschet #OlafScholz #Germanyvotes pic.twitter.com/9e8MR6y1qi

— City A.M. (@CityAM) September 26, 2021