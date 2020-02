Donald Trumpilta onnittelu Bernie Sandersille

Senaattori Bernie Sanders on voittamassa Yhdysvaltain demokraattipuolueen Nevadan vaalikokouksen, CNN kertoo. Sanders johtaa ääntenlaskentaa 46,6 prosentin osuudella kun kaikista äänistä on laskettuna puolet.

Toisella sijalla ääntenlaskussa on Joe Biden 19,2 prosentin osuudella ja kolmantena Pete Buttigieg 15,4 prosentin ääniosuudella.

CNN:n mukaan Sandersin voitto vahvistaa hänen asemaansa kilpailussa demokraattien presidenttiehdokkuudesta.

Kakkoskaudelle pyrkivää istuvaa presidenttiä Donald Trumpia pidetään itsestäänselvänä konservatiivien presidenttiehdokkaana tulevissa vaaleissa. Demokraattien esivaaleissa onkin käytännössä pitkälti kyse siitä, kenet Trump saa haastajakseen.

– Näyttää siltä, että Hullu-Berniellä (Bernie Sanders) menee hyvin Nevadassa. (Joe) Biden ja muut näyttävät heikoilta, eikä Mini Mike (Michael Bloomberg) saa kampanjaansa mitenkään uudestaan käyntiin historiallisen huonon vaaliväittelysuorituksen jälkeen. Onnittelut Bernie, äläkä anna heidän viedä sitä sinulta!, Trump tviittasi.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020