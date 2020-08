BP vähentää öljyntuotantoa, Greenpeace: ”Ei hyvitä syntejä”

Yhtiön pitäisi ympäristöjärjestön mukaan esimerkiksi kantaa vastuunsa osuuksistaan venäläisessä Rosneftissa.

Öljy-yhtiö BP kertoo leikkaavansa öljyn- ja kaasuntuotantoaan 40 prosenttia ja kasvattavansa uusiutuvan energian tuotantonsa 20-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä.

– Tämä ei vielä riitä, eikä varsinkaan hyvitä öljyjätin menneitä syntejä, mutta onhan tämä iso askel eteenpäin ja näyttää alan toimijoille uuden suunnan. Energiamurros kiihtyy ja kasvava ilmastoliike tulee kiihdyttämään sitä entisestään, kommentoi Greenpeace Nordenin ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.

Myös Greenpeace UK:n Mel Evansin mielestä BP:n on tehtävä enemmän, esimerkiksi kantamalla vastuunsa osuuksistaan venäläisessä Rosneftissa.

– BP on herännyt todellisuuteen, että päästöjä on leikattava välittömästi tällä vuosikymmenellä. Öljy- ja kaasutuotannon alasajo ja investoinnit uusiutuvaan energiaan on se, mitä myös Shellin ja muiden alan yritysten on tehtävä, jotta maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, Evans toteaa.