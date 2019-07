Boris Johnson: Britannia lähtee EU:sta 31. lokakuuta

Britannian uuden pääministerin Boris Johnsonin mukaan Brexit tullaan toteuttamaan 31. lokakuuta, kertoo BBC.

Kuningatar Elisabet II nimitti Boris Johnsonin maan uudeksi pääministeriksi keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Sitä ennen kuningatar otti vastaan pääministeri Theresa Mayn eronpyynnön.

Johnson sanoi nimittämisensä jälkeisessä puheessa palauttavansa uskon demokratiaan. Hänen mukaansa britit ovat saaneet EU-eron odottelusta tarpeekseen ja nyt on aika toimia ja tehdä päätöksiä.

– Minun tehtäväni on palvella kansaa. Lupaan täyttää parlamentin toistuvat lupaukset ihmisille. Me tulemme lähtemään Euroopan unionista 31. lokakuuta, Boris Johnson sanoi.

– Ei jossittelua tai muttia.

Pääministeri sanoi tekevänsä ”uuden sopimuksen” Euroopan unionin kanssa vapaakaupasta, vaikka on vaadittu, että neuvotteluja ei jatkettaisi. Hänen mukaansa on kuitenkin varauduttava siihen, että maa ajautuu sopimuksettomaan eroon.

– Brexitin jälkeisen tulevaisuuden kannalta on aika katsoa myös sen tarjoamia mahdollisuuksia riskien sijaan.

"The time has come to act, to take decisions, to give strong leadership and change the country for the better"

UK PM Boris Johnson says the UK "will come out of the EU on Oct 31st no ifs, no buts" #Brexit

Latest updates: https://t.co/WK9cAm5PAZ pic.twitter.com/1aYD5qgbOU

— BBC Politics (@BBCPolitics) July 24, 2019