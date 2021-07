Ben Zyskowicz: Ylen yksipuolisuus on hirvittävää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuinka monta dokumenttia on Suomessa nähty Hamasin hirmuhallinnosta, kysyy kansanedustaja.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz hämmästelee Yleltä viime aikoina tulleita lukuisia Israel-vastaisia dokumentteja. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisin käsittely kaipaisi yleisradioyhtiöltä tasapuolisempaa otetta ”hirvittävän yksipuolisuuden” sijasta.

– Totta kai Israelin hallitus on tehnyt virheitä ja tekee tänäkin päivänä. Mutta se on kuitenkin alueen ainoa demokraattinen valtio ehkä Libanonin ohella. Siellä on vapaudet ja ihmisoikeudet. Milloin Yle tekee dokumentin siitä, mitä näissä naapurimaissa tapahtuu, Ben Zyskowicz kysyy Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hän pohtii, milloin Yle näyttää dokumentin siitä kauhistuttavasta vallasta, joka Hamasilla on Gazan alueella. Islamistijärjestön tiedetään murhauttaneen henkilöitä, joita epäillään yhteistoiminnasta Israelin kanssa.

– Kerran näitä ruumiita vedettiin pitkin Gazan pääkatuja oikein varoituksena muille. Oletteko nähneet tästä dokumentteja Ylellä, Zyskowicz kysyy.

Myös Israelin naapurimaa Syyrian tilanne jäi vähälle huomiolle ennen nykyistä sisällissotaa. Presidentti Bašar al-Assadin isän Hafiz al-Assadin hallinto kidutti ja surmasi vastustajiaan ja piti tiukasti kiinni omasta valta-asemastaan.

Kansanedustajan mukaan Ylellä ei nähty ennen arabikevättä juurikaan dokumentteja Egyptin, Libyan ja muiden arabimaiden epädemokrattisista sortojärjestelmistä.

Hän kertoo pohtineensa syytä sille, miksi Israel vaikuttaa olevan aina tikunnokassa, vaikka maailmasta löytyy pitkä lista kammottavia hallintoja.

– Yksi teoria on, että vanhojen rauhanpuolustajien ja rauhanaktivistien kaikki silloiset nuoruudenajan sankarit ovat osoittautuneet toinen toistaan hirvittävämmiksi diktaattoreiksi, Ben Zyskowicz sanoo.

– Neuvostoliitto, Itä-Saksa, Kuuba, Nicaragua. Ja Vietnam, josta lähti satoja tuhansia venepakolaisiksi ja saman verran laitettiin uudelleenkoulutusleireille. Entä Afrikassa [Robert] Mugabet ja muut.

Lähi-idässä palestiinalaisten tukeminen ja Israelin vastustaminen tulee Zyskowiczin mukaan kuin vanhasta muistista.

– Tämä on mielestäni syy sille, miksi nämä vanhat neuvostoihailijat jaksavat edelleen olla Israelin kimpussa, Zyskowicz toteaa.