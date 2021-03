Avi ei muuta päätöstään tiloista, vaikka ministeriö ohjeisti toisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) tiedottaa, että sen päätös sulkea tietyt tilat pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla pysyy ennallaan.

Päätöksen mukaan sisätiloja voidaan käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tilat olisi pitänyt sulkea kokonaan.

Aluehallintovirasto kertoo ottaneensa huomioon sosiaali- ja terveysministeriöstä saamansa ohjauksen. Avi toteaa kuitenkin, että perusteellisen harkinnan ja ministeriön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen 26. helmikuuta tehtyä päätöstä ei ole syytä muuttaa.

– Arvioimme uuden lakipykälän 58 g eli ns. sulkupykälän soveltamisen rajoja jo päätöstä alun perin tehdessämme erittäin tarkasti, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa päätös tehtiin nopealla aikataululla, mutta hyvin vahvalla juridisella asiantuntemuksellamme.

Sulkemispäätös koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden tiloja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Sipoossa ja Tuusulassa 1.–14. maaliskuuta.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden sisäliikuntatiloja, yleisiä saunoja ja uimahalleja, tanssipaikkoja ja kuorolaulupaikkoja, huvipuistoja, sisäleikkipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

Terveysturvallisuudesta huolehdittava tai tilat kiinni

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa toimijoita sulkemaan tilansa. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä.

Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

