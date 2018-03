Antti Häkkänen: 24 miljardia euroa ei voi levätä missä tahansa

Oikeusministeri muistutti, että sote tarvitsee hallinnon. Se ei muutoin täytä perustuslain vaatimuksia.

Oikeusministeri Antti Häkkänen muistuttaa maakuntahallinnon arvostelijoille, että sote tarvitsee hallinnon.

– 24 miljardia sote-rahaa ei voi levätä missä tahansa, pitää olla struktuuri, Häkkänen summasi kokoomuksen Tulevaisuuspäivillä Tampereella.

Oikeusministeri kävi lyhyesti läpi, kuinka sotea on yritetty uudistaa 2005 lähtien eri hallituskokoonpanoin. Yksituumaisuus on ollut siitä, että sote pitää rakentaa kuntia leveämmille hartijoille. Jäljelle on jäänyt lopulta maakuntiin perustuva hallinto.

– Viimeiset 13 vuotta on yritetty luoda hallintomallia. Kuntaliitoksia ei tullut, niitä ei kyetty tekemään. Perustuslakivaliokunta puolestaan edellytti kansanvaltaista hallintoa, joka on kunnista irrotettu. Tästä on nyt kyse, Häkkänen huomautti kokoomusväelle, joka on kriittinen maakuntahallintoa kohtaan.

Sekä puheenjohtaja Petteri Orpo että kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen muistuttivat, että lopulta soten onnistuminen riippuu toimeenpanosta.

Häkkäsen viesti on, että nyt hallituksessa löydetty ratkaisu on käytännössä ainoa vaihtoehto, jos sotea ylipäänsä halutaan uudistaa.

– Ne jotka sanovat, että tehdään sote, mutta ei rakenneta hallintoa, eivät saa sitä perustuslakivaliokunnassa läpi.

Kokoomuksen Tulevaisuuspäiville Tampereelle on kokoontunut satoja kokoomusyhdistysten puheenjohtajia.