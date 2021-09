Ammuskelu Venäjällä, useita kuoli, opiskelijat pakenevat videolla ikkunasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen Permin valtiollisella yliopistolla.

Venäjällä Permin kaupungissa on kuollut useita ihmisiä yliopistolla tapahtuneessa ampumisessa, kertoo puolalaisomisteinen Belsat TV.

Belsatin mukaan viisi ihmistä on kuollut ja kuusi loukkaantunut. Kuolleiden määrästä on kuitenkin ristiriitaista tietoa. Venäläisen rbc.ru-uutissivuston mukaan kuolleita on kolme ja loukkaantuneita neljä.

Belsatin mukaan ampuja on otettu kiinni. Osa medioista kertoo, että tekijä olisi ”neutralisoitu”.

Belsat on jakanut Twitterissä REN TV:n videon, joka näyttää ihmisten pakenevan hyppäämällä rakennuksen ensimmäisen kerroksen ikkunoista.

Perm sijaitsee Uralvuoriston länsipuolella.

❗️У Пермі стральба ў будынку ўніверсітэту. Паведамляецца аб 6 пацярпелых і 5 загінулых Па інфармацыі СМІ, затрыманы. Пры затрыманні ён быў паранены. Відэа: РЕН ТВ pic.twitter.com/wmInjaveq3 — Белсат TV (@Belsat_TV) September 20, 2021