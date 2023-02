”Ystävät voimme valita, naapureita emme” – eduskunta puhui sodasta

Eduskunnan poikkeuksellisessa maanantaisessa täysistunnossa käsiteltiin Suomen osallistumista Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomen kansallisen osallistumisen kustannukset ovat vuonna 2023 noin 12,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin 10,4 miljoonaa euroa.

Eduskuntaryhmien puhujat tukivat asiaa yksimielisesti.

– Olemme osallistuneet jo ukrainalaisten vapaaehtoisten kouluttamiseen Iso-Britanniassa. Nyt vahvistamme jatkoa tälle työlle EU:n oman sotilaallisen avustusoperaation kautta, jonka tavoitteena on yhteensä 15 000 ukrainalaissotilaan kouluttaminen, SDP:n Mika Kari sanoi.

– Suomessa sotilaallinen koulutus on maailman parhaimmistoa laadultaan, ja suomalaisten koulutustaitoja on tultu kopioimaan kauempaakin jo pitkään, muun muassa Yhdysvalloista, PS:n Jari Ronkainen totesi.

– Ystävät voimme valita, naapureita emme. Yli 1 300 kilometriä itärajaa tällaisen naapurin kanssa: se on otettava huomioon kaikessa. Annetaan niin paljon tukea kuin oma puolustuksemme kestää, mutta varaudutaan siihen, että seuraava kohde valloitushaluisella (Vladimir) Putinilla voi olla Baltian maat ja Suomikin. Annetaan aseita, annetaan osaamistamme, annetaan koulutusta. Ei anneta Venäjän voittaa, kokoomuksen Timo Heinonen sanoi.

– Sotilaidemme tehtävä on erityisesti kouluttaa ukrainalaiskouluttajia, jotta he voivat edelleen kouluttaa omia sotilaitaan kotimaassaan Ukrainassa. Tarkoitus on myös antaa lääkintä- ja asejärjestelmäkoulutusta. Lisäksi Suomi luovuttaa koulutettaville henkilökohtaista ja joukkokohtaista materiaalia sekä aseistusta, keskustan Anu Vehviläinen sanoi.

– On Suomen turvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeää varmistaa Ukrainan sotilaallinen menestys hyökkääviä venäläisjoukkoja vastaan. Ukrainan tuki on myös moraalisesti oikein, vihreiden Atte Harjanne totesi.

– Tukemalla Ukrainaa me autamme maata puolustamaan siviilejään tilanteessa, jossa Venäjän johdolle ihmishenget eivät näytä paljon merkitsevän, vasemmistoliiton Jussi Saramo sanoi.

– Se, että Suomi nyt EU-hankkeen yhteydessä tarjoaa ukrainalaisille sotilaille Puolassa järjestettäviä koulutuksia, on itse asiassa luonnollinen jatkumo avullemme. Ukrainan joukoille annettava lääkintäkoulutus on tarpeen ja voi myös pelastaa henkiä, RKP:n Eva Biaudet jatkoi.