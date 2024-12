Yrittäjien kaipaama muutos etenee

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä kaupparekisterilain muuttamisesta valmistui tiistaina. Yksimielisessä mietinnössään valiokunta ehdottaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

– Iso kiitos koko talousvaliokunnalle, että tässä yrittäjille tärkeässä lakimuutoksessa päästiin maaliin näin nopeasti. Tämä on hyvä osoitus siitä, että kyllä tässä talossa osataan myös sopia, jos tahtoa siihen vaan löytyy. Yrittäjäkentän viesti meille päättäjille on ollut selvä. Muutos on välttämättömän tarpeellinen. Nyt tässä päästään nopeasti eteenpäin, toteaa kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.) tiedotteessa.

Kauniston mukaan kaupparekisterilakiin kaavaillun muutoksen perimmäinen tarkoitus on toimivien yritysten toimintaedellytysten suojelu.

Voimassa olevan kaupparekisterilain vuonna 2023 muuttunut tulkinta Patentti- ja rekisterihallituksessa on pahimmillaan johtanut tilanteisiin, joissa lakisääteisten tietojen toimittamatta jättämisen vuoksi kaupparekisteristä poistettuja yrityksiä ei ole voitu palauttaa rekisteriin, vaikka tietojen toimittamatta jättäminen olisi johtunut vain yrityksen tahattomasta toiminnasta.

– Kaupparekisteristä poistaminen voi aiheuttaa isoja ongelmia yritykselle, jolla on sopimuksia, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä. Rekisteristä poistamisen jälkeen yrityksen toiminta on käytännössä mahdotonta. Nyt monelle tässä vaikeassa välitilassa oleville yrityksille saadaan nopealla tahdilla helpotusta, Kaunisto sanoo.

Hallituksen esityksen myötä kaupparekisteristä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella poistettu yhtiö voitaisiin palauttaa säädetyin edellytyksin hakemuksesta takaisin rekisteriin.

Muita tärkeitä muutoksia olisi muun muassa se, että jatkossa uudistettua kaupparekisterilakia sovellettaisiin ilmoitusvelvolliseen, joka on määrätty selvitystilaan tai poistettu kaupparekisteristä vuoden 2023 alusta alkaen.

Lisäksi kaupparekisterilain voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että rekisteritietojen ajantasaisuuden tarkistamista koskevaa säännöstä alettaisiin soveltaa vuoden 2026 sijaan vasta vuonna 2027.

Ehdotetun lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.