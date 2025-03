”Optimismi vahvistuu” – Yrittäjät uskovat selkeään käänteeseen kohti parempaa

Yrityksistä 36 prosenttia arvioi, että tilanne paranee, kun tammikuussa osuus oli 32 prosenttia. Tilanteen heikkenemistä ennakoi 18 prosenttia, kun tämä osuus oli tammikuussa 19 prosenttia.

– Käänne on selkeä. Optimismi vahvistuu yrittäjien parissa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yritysten taloudellinen tilanne on pysynyt lähes ennallaan alkuvuoden. Tilanne on hieman heikentynyt tammikuusta. Vastaajista 47 prosenttia raportoi, että tilanne on hyvä, ja 20 prosenttia, että se on huono. Luvut olivat lähes samat tammikuussa. Muutos on virhemarginaalissa.

Yritysten tilanne on heikoin sitten toukokuun 2022, jolloin asiaa kysyttiin samalla tavalla ensimmäisen kerran.

– Alkuvuonna odotukset käänteestä ovat kuitenkin vahvistuneet selkeästi. Luottamus tulevaan näyttää lisääntyvän, Pentikäinen sanoo.

Toimialoista paras tilanne on teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Huonosta tilanteesta raportoidaan suhteellisesti eniten kaupan alalla. Mitä enemmän yritys työllistää, sitä useammin se raportoi hyvästä tilanteesta.

– Isot julkisesti investointihankkeet ja korkojen lasku luovat luottamusta siihen, että käänne on tapahtumassa. On tärkeää, että yrittäjät uskovat käänteen tulevan, koska se rohkaisee investoimaan, Pentikäinen sanoo.

Alueittain eniten hyvässä tilanteessa olevia yrityksiä on suhteellisesti Itä-Suomessa. Huonossa tilanteessa olevia yrityksiä on eniten pääkaupunkiseudun ulkopuolella Uudellamaalla, jossa joka kolmas raportoi huonosta tilanteesta.

Näkymät ovat selkeästi parantuneet viime syksystä

Näkymät ovat selkeästi parantuneet viime syksystä. Viime vuoden elokuussa 29 prosenttia ennakoi tilanteen paranevan vuoden aikana, nyt maaliskuussa 36 prosenttia.

– On olennaista, että hallitus ei tee puoliväliriihessä ratkaisuja, jotka heikentävät yrittäjien optimismia. Yrittäjät seuraavat erityisellä herkkyydellä verokeskustelua, jossa ilma on ollut sakeana myös esityksiä yrittäjien verotuksen kiristämisestä jopa elinkeinoelämän sisältä, Pentikäinen muistuttaa.

– Toivon päättäjien ymmärtävän, että osinkoverotuksen kiristäminen on paras tapa syödä yrittäjien kasvu- ja investointihaluja.

Eniten tilanteen paranemiseen uskovat alle 39-vuotiaat yrittäjät, yli kymmenen henkeä työllistävät ja Pohjois-Suomen yritykset.

Tilanteen heikkenemistä ennakoidaan eniten kaupan alalla, 5–9 henkeä työllistävissä yrityksissä sekä Itä-Suomessa. Koko maassa heikentymistä tai lopettamista odotetaan 20 prosentissa yrityksistä.

– Iso riski on kansainvälinen tilanne ja presidentti Donald Trumpin käynnistämä kauppasota. Toisaalta reilu rauha Ukrainaan voisi taas lisätä optimismia ja rohkaista taloutta.

Myös yrittäjien ansiotaso on hieman vahvistunut. Vastaajista 58 prosenttia kertoo vuotuiseksi ansiotasoksi yrittäjänä yli 30 000 euroa, kun tammikuussa vastaava osuus oli 54 prosenttia.

Päätoimisista yrittäjistä 67 prosenttia kertoo, että ansiotaso yrittäjänä on yli 30 000 euroa, ja 40 prosenttia, että se on yli 50 000 euroa.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Gallupiin vastasi 1 128 pk-yritysten edustajaa 12.–19. 3.2025. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 2,9 prosenttiyksikköä.