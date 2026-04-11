Yrittäjät esittää sairauspäivärahan omavastuun lyhentämistä

Suomen Yrittäjät esittää hallitukselle kymmentä esitystä kehysriiheen. He ehdottavat muun muassa sairauspäivärahan omavastuun lyhentämistä ja työajan pidentämistä, kerrotaan tiedotteessa.

– Maan talous ja työllisyys edellyttävät päätöksiä, jotka vahvistavat kasvun ja työllistämisen edellytyksiä, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Sairastuneen työntekijän sairauspäivärahan omavastuuaika tulisi heidän mukaansa lyhentää kolmeen päivään nykyisestä kymmenestä.

– Nyt yrittäjä maksaa vähintään kymmenen päivää sairaana olevan työntekijän palkkaa, eikä saa siitä mitään hyvitystä. Pk-yrityksille pienetkin kustannukset ja riskit voivat muodostua esteeksi palkkaamiselle, sanoo pääekonomisti Päivi Puonti.

Yrittäjät esittää, että hallitus käynnistää selvitykset työajan pidentämisestä ja sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämisestä jo tällä vaalikaudella. Näin ratkaisuvaihtoehdot olisivat valmiina seuraaviin hallitusneuvotteluihin, ja toimeenpano voisi alkaa nopeasti vaalien jälkeen.

– Kilpailukykyinen Suomi tarvitsee enemmän työtä, ei vähemmän. Siksi esimerkiksi arkipyhät sekä julkisen sektorin pitkät lomat on arvioitava avoimesti. Suomi ei voi menestyä, jos työpanos vähenee samaan aikaan kun menot kasvavat, Puonti sanoo.