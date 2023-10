Yllätyshyökkäys Israeliin, tulitusta kaduilla

Palestiinalaisen islamistiryhmä Hamasin taistelijoiden kerrotaan tunkeutuneen eteläiseen Israeliin. Tapahtuneesta raportoi muun muassa BBC.

Aikaisemmin Israeliin ammuttiin suuri määrä raketteja, mikä aiheutti ilmahälytyksiä koko maassa. Tel Avivin lähellä ja Gazan ympärillä on kerrottu räjähdyksistä. Yhden henkilön on vahvistettu saaneen surmansa ja 15 loukkaantuneen tässä vaiheessa. Gazan lähellä asuvia kehotetaan pysymään sisällä.

Israelin asevoimien mukaan Hamas aloitti rakettien ampumisella Israelin alueelle, jonka jälkeen joukko militantteja tunkeutui Israeliin. Hamasin mukaan raketteja olisi ammuttu jopa 5 000 kappaletta.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella Israelin puolelle soluttautuneet palestiinalaistaistelijat ovat tulittaneet ohikulkijoita.

Israelin asevoimat kertoo aloittaneensa vastaiskut Gazaan. Sotilaallista valmiutta on nostettu tilanteen vuoksi. Maan puolustusministeri on hyväksynyt reserviläisten kutsumisen palvelukseen.

Israelin presidentti Isaac Herzog kuvailee tilannetta hyvin vaikeaksi.

– Toivotan rohkeutta Israelin puolustusvoimien komentajille ja sotilaille sekä kaikille turvallisuusjoukoille ja pelastuspalveluille, Herzog kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

🔴 Initial Report: Terrorists have infiltrated Israel from Gaza.

Residents in the area have been asked to stay in their homes.

Details to follow.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023