Yllättävä niksi takan puhdistukseen estää tuhkasotkun

Ahkerassa käytössä oleva takka tulisi puhdistaa kerran tai kaksi vuodessa, muistuttaa siivousyritys Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo tiedotteessa.

Puhdas takka palaa paremmin, savuttaa vähemmän ja on turvallisempi käyttää.

– Kun takka puhdistetaan perusteellisesti ennen kovien pakkasten tuloa, siitä saadaan paras hyöty irti kylmimpien kuukausien aikana. Monet yllättyvät, kuinka paljon tuhkaa ja muuta palojätettä pesään kertyy, vaikka takkaa olisi käytetty vain satunnaisesti, Alastalo sanoo.

Takan puhdistaminen on helposti sotkuista puuhaa, mutta Alastalolla on näppärä vinkki tuhkan pöllyämisen taltuttamiseen.

– Käytetyt kahvinporot ovat erinomainen apu takan puhdistuksessa. Kun ripottelee hieman kosteita puruja irtotuhkan päälle, ne sitovat tuhkan kasaan, jolloin se ei leviä koko olohuoneeseen tyhjennyksen aikana, Alastalo neuvoo.

Takan pitää olla palamatta vähintään vuorokauden ajan ennen puhdistusta, jotta tuhka on varmasti täysin kylmää.

– Kuuma tuhka voi aiheuttaa todellisen paloturvallisuusriskin, jos sitä alkaa tyhjentää takasta liian aikaisin. Lisäksi kuumuus saattaa höyrystää pesuaineista myrkyllisiä kemikaaleja huoneilmaan, Alastalo sanoo.

Takasta otetun tuhkan pitää jäähtyä vielä toisetkin 24 tuntia ulkona ennen lopullista hävittämistä.

Takan sisäpinnat kannattaa harjata ylhäältä alas, jotta irtonoki kulkeutuu hallitusti pesän pohjalle. Tummuneet lasiovet saa kirkkaiksi noella.

– Hienojakoinen noki toimii hellävaraisena hankausaineena lasin pinnoille. Kostuta siivousliina tai sanomalehti vedellä, kasta se takan pohjalta löytyvään nokeen ja hiero luukku puhtaaksi pyörivin liikkein. Lopputuloksen voi viimeistellä vielä lasinpesuaineella.

Useimmille takan ulkopinnoille sopii mieto ja emäksinen pesuaine, kuten astianpesuaine veteen sekoitettuna. Vuolukivitakat, kaakeliuunit sekä maalatut teräs- ja valurautapinnat voi yleensä puhdistaa mikrokuituliinan, pesusienen tai tiskiharjan avulla ja tiilitakat juuri- tai tiskiharjalla. Lopuksi pinnat huuhdellaan ja kuivataan materiaalista riippuen joko paperipyyhkeellä tai pehmeällä liinalla.

– Siivouksen yhteydessä on hyvä tarkistaa, ettei takassa ole halkeilleita tiiliä tai muita vaurioita, jotka voivat heikentää paloturvallisuutta, Alastalo kertoo.