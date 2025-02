Yllättävä muutos: Täältä suomalaiset haluavat nyt kesämökin

Kesämökkien ostosesonki on käynnistymässä. Tämän vuoden suuri mökkitrendi näyttää olevan Lappi.

– Lapista etsitään nyt mökkejä enemmän kuin vuosi sitten. Se on noussut myytävien mökkien hauissa neljänneksi yleisimmäksi maakunnaksi ja ohittanut vetovoimassa esimerkiksi Pirkanmaan sekä aiemmin trendanneen Kanta-Hämeen. Jo viime vuoden aikana Lappi nousi viidenneksi halutuimmaksi maakunnaksi mökin omistamisessa, Oikotie-asuntojen johtaja Anna Leinonen kertoo tiedotteessa.

– Lapissa myynnissä olleiden vapaa-ajan asuntojen määrä väheni viime vuoden aikana noin kymmenen prosenttia. Ylipäätään turismissa Suomen Lappi on kansainvälinen trendi. Se näkyy eniten vuokramökkimenekissä, mutta osittain myös mökkikaupassa, Leinonen lisää.

Lapin matkailu on kokenut viime vuosina ennätyksellisen kasvun. Rovaniemen lentoasema on nyt matkustajamääriltään yksi Suomen suurimmista. Mökkeilyalueiden trendit selviävät Oikotien maakuntakohtaisista hauista. Oikotie on Suomen käytetyin asuntohakupalvelu. Oikotietä käyttää keskimäärin viikoittain yli miljoona käyttäjää.

Koronakriisi loi mökkibuumin, jonka jälkeenkin menekki on asettunut aiempaa vilkkaammaksi. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) tilastojen mukaan loma-asuntokauppa oli viime vuonna lukumääräisesti 15 prosenttia vilkkaampaa kuin vuonna 2023, ja sen kokonaisarvo kasvoi yli 16 prosenttia. Loma-asuntokaupan kokonaisarvo oli viime vuonna liki 460 miljoonaa euroa.

Loma-asunnoissa suunta on päinvastainen kuin omistusasunnoissa muutoin. Omistusasunnoissakin juuri omakotitalot ja rivitalot ovat säilyttäneet arvonsa huomattavasti kerrostaloja pysyvämmin.

Pirkanmaan suosio on laskenut

Tämän vuoden alussa myytäviä loma-asuntoja on etsitty Oikotiellä eniten Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä, Lapista ja Kanta-Hämeestä. Suurimmassa suosiossa korostuvat maan eteläiset osat. Lappi-trendi on vastoin isompaa kehityssuuntaa.

Niin on myös Pirkanmaan mökkeilyvetovoiman vähentyminen. Vuosi sitten Pirkanmaalta etsittiin myytäviä vapaa-ajan asuntoja maakunnista viidenneksi eniten. Vuoden aikana sijoitus putosi seitsemänneksi. Nyt alkuvuonna hakuja on kohdistunut Pirkanmaalle kuudenneksi eniten.

– Pirkanmaan suosio on mökkeilyssä nyt laskenut, mutta maakunta on asumisessa niin vetovoimainen, että aseman voi ennustaa nousevan mökkeilykulttuurissakin, Leinonen toteaa.

Vastaavasti Etelä-Savon suosio mökkeilymaakuntana on heikentynyt. Oikotien tilastoista kuitenkin ilmenee, että samaan aikaan itäisistä maakunnista Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan suosio on kasvanut.

– Voisiko alkuvuosi ennakoida Itä-Suomen uutta tulemista mökkeilykulttuurissa? Mökkien menekki on ollut jo usean vuoden kovaa ja kun se on voimakkaasti painottunut eteläisiin maakuntiin, ehkä se ohjaa tänä vuonna kiinnostusta laveammalle, Leinonen kommentoi.