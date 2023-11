Yllättävä arvio: Kim Jong-un hyötyy kaaoksesta

Pohjois-Korean kerrotaan toimittaneen Venäjälle viime aikoina jopa miljoona tykistöammusta. Vanhentuneesta sotilaskalustostaan huolimatta ammustoimituksista voi olla asiantuntijoiden mukaan merkittävää hyötyä Ukrainan rintamalla taisteleville venäläisjoukoille.

Pohjois-Korea on lietsonut viime vuosina lähialueellaan levottomuuksia ja tiivistänyt suhdettaan Pekingiin ja Kremliin. Korona-aikana maa sulki rajansa lähes kokonaan, mikä kärjisti elintarvikepulaa.

Eteläkorealaisen Kookminin yliopiston historian professori Andrei Lankov huomauttaa Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin selviytyneen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin virkakaudesta, pakotteista ja pandemiasta.

– Miksei kuka tahansa hänen asemassaan tuntisi itseään voitokkaaksi, Lankov kysyy Financial Timesin haastattelussa.

Kim Jong-un esiintyi elokuussa rennosti Pjongjangissa sijaitsevalla luksushuvilalla pidetyssä laivastojuhlassa vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Taustalla näkyi valtava Hwasong-18-ohjusta esittävä malli.

Diktaattori suuntasi syyskuussa ensimmäiselle ulkomaanmatkalleen vuoden 2019 jälkeen ja matkasi panssarijunalla Venäjälle tapaamaan Vladimir Putinia.

Ukrainan sodan aiheuttama kaaos on vahvistanut Kim Jong-unin asemaa.

– Eristyksissä olossa ei ole mitään uutta Pohjois-Korean kannalta. Mutta on massiivinen onnenpotku Kim Jong-unille, että Venäjä on liittynyt sen seuraan, Pohjois-Koreaan erikoistunut Ruotsin ulkopoliittisen tutkimuslaitoksen (UI) asiantuntija Benjamin Katzeff Silberstein sanoo FT:lle.

Rajojen avaaminen voi vähentää länsimaiden kykyä painostaa Pohjois-Koreaa luopumaan ja hidastamaan ydinaseohjelmaansa. Kim Jong-un on puhdistanut hallintoaan mahdollisista vastustajista ja kiristänyt otettaan yhteiskunnasta.

– Hallinnon asema on paljon vahvempi kuin vuonna 2011, jolloin Kim astui valtaan, Wienin yliopiston tutkija Peter Ward toteaa.

