Yliopisto alkoi opettaa opiskelijoille omien rahojen käyttöä

Turun yliopiston uusi verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijoille sekä ajankohtaista tietoa että käytännönläheisiä työkaluja oman talouden suunnitteluun ja hallintaan.

Kurssilla perehdytään myös säästämisen ja sijoittamisen perusteisiin, vakuuttamiseen ja nuorten kuluttamiseen digiympäristössä. Opiskelijat oppivat myös, mistä ja miten hakea apua talousvaikeuksissa.

– Halusimme rakentaa opintojakson tukemaan opiskelijoiden omaa taloudenhallintaa sekä lisäämään ymmärrystä talouteen liittyvistä kysymyksistä. Opintojakso tarjoaa konkreettisia välineitä ja tietoa, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä harkittuja taloudellisia päätöksiä, sosiaalityön professori Mia Hakovirta sanoo tiedotteessa.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat Valtteri Suutari ja Olivia Vilhonen olivat mukana tuottamassa sisältöjä ja toivat tehtäviin opiskelijoiden omaa näkemystä sekä kauppatieteiden opiskelijoiden osaamista. Heidän mukaansa opiskelijoilla on hyvin erilaisia valmiuksia ja osaamista käsitellä taloudellisia kysymyksiä, ja siksi opintojakso koetaan tärkeäksi.