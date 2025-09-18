Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Turun yliopisto. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Yliopisto alkoi opettaa opiskelijoille omien rahojen käyttöä

  • Julkaistu 18.09.2025 | 10:52
  • Päivitetty 18.09.2025 | 10:52
  • Opiskelijat
Uusi kurssi tarjoaa tukea talouden hoitamiseen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Turun yliopiston uusi verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijoille sekä ajankohtaista tietoa että käytännönläheisiä työkaluja oman talouden suunnitteluun ja hallintaan.

Kurssilla perehdytään myös säästämisen ja sijoittamisen perusteisiin, vakuuttamiseen ja nuorten kuluttamiseen digiympäristössä. Opiskelijat oppivat myös, mistä ja miten hakea apua talousvaikeuksissa.

– Halusimme rakentaa opintojakson tukemaan opiskelijoiden omaa taloudenhallintaa sekä lisäämään ymmärrystä talouteen liittyvistä kysymyksistä. Opintojakso tarjoaa konkreettisia välineitä ja tietoa, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä harkittuja taloudellisia päätöksiä, sosiaalityön professori Mia Hakovirta sanoo tiedotteessa.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat Valtteri Suutari ja Olivia Vilhonen olivat mukana tuottamassa sisältöjä ja toivat tehtäviin opiskelijoiden omaa näkemystä sekä kauppatieteiden opiskelijoiden osaamista. Heidän mukaansa opiskelijoilla on hyvin erilaisia valmiuksia ja osaamista käsitellä taloudellisia kysymyksiä, ja siksi opintojakso koetaan tärkeäksi.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)