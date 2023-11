Ylilääkäri IS:lle: Tällaiset ovat nyt koronan oireet

Koronaviruksen oireiden etenemisessä vaikuttaa tapahtuneen muutos uuden aallon myötä, kertoo Ilta-Sanomat.

Vakavampia oireita on uuden aallon aikana alkanut esiintyä jo taudin alkuvaiheessa, kun aiemmin tyypillisesti vakavampia oireita tuli tartunnan myöhemmässä vaiheessa.

Husin infektiolääkäri Asko Järvisen mukaan tämä näkyy myös sairaalahoitoon hakeutumisessa ja hoitoon hakeudutaan nyt useammin korkean kuumeen takia.

– Korkeaa kuumetta oli aiemminkin, mutta se ei korostunut oirekuvissa, Järvinen sanoo IS:lle.

– Kuume on elimistön puolustusreaktio. On vaikea sanoa, johtuuko tämä siitä, että elimistön puolustusreaktio on tullut niin voimakkaaksi ja ihmiset ovat saaneet immuniteettia tautia vastaan, vai onko se viruksen ominaisuus, Järvinen toteaa.

Järvisen mukaan rokotteet ovat vähentäneet vakavia, sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia. Haju- ja makuaistin häiriöt vaikuttavat myös vähentyneen.

Koronan aiheuttama keuhkokuume on enää harvinainen, mutta taudin loppuvaiheessa ilmaantuvia bakteerin aiheuttamia keuhkokuumeita esiintyy.

Suurin osa väestöstä voi kokea koronan nykyään tavanomaisena hengitystieinfektiona.

– Vaikeat taudit ovat jääneet pois. Rokotteet ovat olleet erinomaisen toimivia. Riski joutua sairaalahoitoon on tällä hetkellä huomattavasti matalampi kuin aikaisemmin, Järvinen sanoo.