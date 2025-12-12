Novaja Gazetan viittaamien virallisten tilastojen mukaan 137 000 venäläistä sotilasta on palannut Ukrainan rintamalta. Heistä 8000 – noin kuusi prosenttia – on paluunsa jälkeen pidätetty ja tuomittu jostain rikoksesta.

Verstkan keräämien oikeuden päätösten mukaan yli 1000 ihmistä on saanut surmansa tai vammautunut kotiin palanneiden sotilaiden käsissä.

Yhteensä 551:stä surmansa saaneesta 274 oli murhattu, 163 kuollut pahoinpitelyssä saamiinsa vammoihin, 78 kuollut liikenneonnettomuuksissa ja 36 oli saanut surmansa muiden rikosten, kuten huumeiden salakuljetuksen yhteydessä. Entisten vankien osuus murhatuomioista oli 59 prosenttia (163 murhaa).

Yhteensä 465 ihmistä on vammautunut erikoisoperaation veteraanien käsissä. Useimmissa tapauksissa rikospaikkana on ollut koti, ja puoleen niistä on liittynyt alkoholi ja huumeet. Uhreina ovat useimmiten olleet veteraanien sukulaiset ja ystävät. Yli puolet uhreista (252) on ollut entisiä vankeja.

Verstkan analysoimissa yli 700 oikeustapauksessa alle joka kymmenennessä osallistumista Ukrainan vastaiseen erikoisoperaatioon ei pidetty lieventävänä asianhaarana. Yli 90 prosentissa tapauksista oikeus otti huomioon ”valtion myöntämät tunnustukset”, ”sotavammat”,

”veteraaniaseman”, ”osallistumisen Venäjän asevoimien toimintaan”, ”asepalveluksen” ja niihin rinnastettavat asiat. Lähes joka neljännessä tapauksessa tuomiota lievennettiin uhrien ”laittoman” tai ”moraalittoman toiminnan” takia. Alkoholin tai huumeiden käyttöä ei huomioitu 326 tapauksessa 486:sta.

Verstka huomauttaa, että veteraanien tekemien väkivaltarikosten määrä voi olla paljon suurempi. Sotilastuomioistuimet lopettivat tuomioidensa julkistamisen väkivaltarikoksista heti hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Lisäksi oikeuslaitos ajoittain poistaa tiedon tuomittujen

osallistumisesta sotaan – joskus jopa jälkikäteen.

Ukrainasta palanneiden sotilaiden määrä on vielä pieni. Vladimir Putinin syyskuisen ilmoituksen mukaan Ukrainassa oli yli 700 000 sotilasta.