Yli tuhanteen ”ongelmalliseen” teokseen lisätty varoituksia Britannian yliopistoissa

Yliopistojen kerrotaan poistaneen Britanniassa valikoimastaan runsaasti kirjoja ja muita teoksia, joiden sisältö koetaan ”ongelmalliseksi”.

Times-lehden selvityksen mukaan jo yli tuhanteen tekstiin on lisätty niin sanottu trigger warning eli varoitus sisällöstä, joka voi olla tietyille lukijoille järkyttävää tai loukkaavaa.

Ainakin kymmenen eri yliopistoa on poistanut tiettyjä tenttikirjoja kursseiltaan tai tehnyt niiden lukemisesta valinnaista. Mukana on muun muassa vuoden 2017 Pulitzer-palkinnon voittanut Colson Whiteheadin teos The Underground Railroad, joka käsittelee orjuutta Yhdysvaltain eteläosissa ennen maan sisällissotaa 1860-luvulla.

Kirja on poistettu pysyvästi Essexin yliopiston kursseilta, sillä sen katsottiin sisältävän liian raakoja kuvauksia orjuudesta.

Ruotsalaisen August Strindbergin klassikkonäytelmä Neiti Julie vuodelta 1888 on vedetty pois Sussexin yliopiston kirjallisuustieteiden kursseilta, koska siinä käsitellään itsemurhaan liittyviä teemoja.

Aberdeenin yliopiston opiskelijoille on tiedotettu, että he voivat jättäytyä pois pienryhmäkeskusteluista keskiaikaisen kirjallisuuden kurssilta. Sen osana käsitellään Canterburyn tarinoista tunnettua ja englantilaisen kirjallisuuden isänä pidettyä Geoffrey Chauceria. Nykytulkinnan mukaan aihe voi kuitenkin olla ”henkisesti haastava”.

Varoitustekstejä on lisätty muun muassa William Shakespearen, Jane Austenin, Charles Dickensin ja Agatha Christien teoksiin.

Yliopistoja on arvosteltu Britanniassa viime vuosina siitä, että ne sensuroivat opetustaan ja keskustelutilaisuuksia välttääkseen mahdollisia kohuja tai opiskelijoiden loukkaamista. Times-lehti lähetti osana selvitystään 300 tietopyyntöä kaikille 140 brittiyliopistolle.

Lehden mukaan monet akateemikot yrittivät häiritä selvityksen toteuttamista kehottamalla kollegoitaan välttämään tietopyyntöihin vastaamista. Osa yliopistoista kieltäytyi paljastamasta aiheeseen liittyviä tietoja, sillä aiheen sanottiin vaikuttavan kielteisesti henkilökuntaan.

Britannian ulkoministeri ja konservatiivipuolueen johtoon pyrkivä Liz Truss on hämmästellyt teosten sensurointia.

– Yliopistojen ei pitäisi paapoa opiskelijoita tällä tavoin, sillä se ei ole hyväksi yhteiskunnalliselle keskustelulle. Hyvään koulutukseen kuuluu sananvapaus ja ajatuksenvaihto, jolle vasemmistolaiset ajatuspajat eivät voi laittaa rajoja, Truss sanoi.

Opetusministeri James Cleverly varoitti uusien käytäntöjen uhkaavan jo perusopetusta. Myös maan opetusministeriö on arvostellut yliopistojen tekemiä muutoksia.

– Mielestäni ihmisten on tiedettävä historiassa tapahtuneista hirveyksistä, mutta myös muutoksista ja siitä, kuinka asiat ovat menneet parempaan suuntaan. Sekä sen, miten asioita voidaan kohentaa. Edistyksen arvioiminen on vaikeaa, jos yritämme pyyhkiä pois aiempia tapahtumia, ministeri totesi.