Yli puolet vientiyrityksistä arvioi vientinsä kasvavan ensi vuonna

Kauppakamarien vientiyrityksille suunnattuun kyselyyn vastanneista yrityksistä 66 prosenttia odottaa viennin kasvavan vuonna 2026, kerrotaan Keskuskauppakamarin tiedotteessa.
Odotukset tulevasta vuodesta ovat positiivisimmat sitten vuoden 2022, jolloin vastaava kysymys esitettiin kyselyssä ensimmäisen kerran.
Piristyneistä ja toiveikkaista tunnelmista kertoo myös se, että viime vuonna vastaavaan aikaan 11 prosenttia yrityksistä odotti viennin laskevan seuraavana vuonna, kun tänä vuonna vastaava luku oli seitsemän prosenttia.
– Vastanneista vientialan yrityksistä kaksi kolmasosaa arvelee viennin kasvavan ensi vuonna. Tämä on vastaavista kysymyksistämme paras tulos koko mittaushistoriamme aikana. Erityisesti yritykset kokevat näkymiään kirkastavan panostukset puolustussektoriin sekä vihreään siirtymään, toteaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo.
Vientinäkymiä nostattavat myös Saksan merkittävät panostukset eri sektoreihin. Jopa 44 prosenttia vastaajista arvioi hyötyvänsä näistä panostuksista, ja vain 24 prosenttia totesi, ettei tule hyötymään niistä.
– Saksan miljardiluokan uudistukset infra-, digitalisaatio- ja puolustussektoreille merkitsevät mahdollisuuksia myös Suomen vientiyrityksille. Erityisesti saksalaisinvestoinneista uskovat vastausten perusteella hyötyvänsä rakennusala sekä puolustussektori, Pohjanheimo sanoo.
Yrityksistä 91 prosenttia toteaa, ettei ole siirtänyt toimintaa tai tuotantoaan Yhdysvaltoihin presidentti Donald Trumpin tullipolitiikan seurauksena. Sen sijaan 80 prosenttia vastaajista kertoi EU-maiden kiinnostavan markkina-alueena. Lisäksi 22 prosenttia vastanneista kertoi kasvattavansa liiketoimintaansa EU- ja ETA-maissa tullipolitiikan seurauksena.
– Vastauksissa näkyy selkeästi tämänhetkinen geopoliittinen tilanne: Yhdysvaltojen arvaamattomuus mietityttää vientiyrityksiä. Vastaajat näkevät sen sijaan EU-maat sekä Pohjoismaat turvallisina ja entistä tärkeämpinä kauppakumppaneina.
Vientijohtajakysely tehtiin 9.–12.12. ja siihen vastasi 126 vientiyritystä ympäri Suomen.