Yli 65-vuotiaiden lääkärikokeilulle ollut kova kysyntä

Terveyspalveluyritys Terveystalon mukaan yli 65-vuotiaita koskevalle valinnanvapauskokeilulle on ollut selkeä tarve.
Yhtiön tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta ilmenee, että ensimmäisen kuukauden aikana kokeilun vastaanotoilla kävi lähes 10000 yli 65-vuotiasta asiakasta eri puolilla Suomea. Heistä noin puolet oli uusia asiakkaita.
Syyskuussa alkaneessa kokeilussa 65 vuotta täyttänyt voi mennä yksityiselle yleislääkärille julkisen puolen käyntimaksun hinnalla. Mukana kokeilussa on satoja lääkäriasemia.
– Asiakkaat ovat kokeneet saaneensa valinnanvapauskokeilun puitteissa apua ja tarvitsemaansa hoitoa, Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho kertoo osavuosikatsauksessa.
Terveystalo odottaa kysynnän vielä kasvavan tietoisuuden lisääntyessä. Valinnanvapauskokeilu jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.