Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Terveystalon toimipiste Helsingissä 2024. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yli 65-vuotiaiden lääkärikokeilulle ollut kova kysyntä

  • Julkaistu 23.10.2025 | 19:00
  • Päivitetty 23.10.2025 | 19:00
  • Terveydenhuolto
Terveystaloon tuli kuukaudessa lähes 10000 asiakasta kokeilun vastaanotoille.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Terveyspalveluyritys Terveystalon mukaan yli 65-vuotiaita koskevalle valinnanvapauskokeilulle on ollut selkeä tarve.

Yhtiön tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta ilmenee, että ensimmäisen kuukauden aikana kokeilun vastaanotoilla kävi lähes 10000 yli 65-vuotiasta asiakasta eri puolilla Suomea. Heistä noin puolet oli uusia asiakkaita.

Syyskuussa alkaneessa kokeilussa 65 vuotta täyttänyt voi mennä yksityiselle yleislääkärille julkisen puolen käyntimaksun hinnalla. Mukana kokeilussa on satoja lääkäriasemia.

– Asiakkaat ovat kokeneet saaneensa valinnanvapauskokeilun puitteissa apua ja tarvitsemaansa hoitoa, Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho kertoo osavuosikatsauksessa.

Terveystalo odottaa kysynnän vielä kasvavan tietoisuuden lisääntyessä. Valinnanvapauskokeilu jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)