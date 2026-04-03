Yli 5000 euron tuote Prismaan – IL: Luultiin pilaksi

Prisma on laajentanut verkkokauppansa valikoimaa yllättävällä mutta ajankohtaisella tuotteella ja alkanut myydä suomalaisille kaivinkoneita, kerrotaan S-ryhmän tiedotteessa.

Taustalla vaikuttaa vuoden 2025 alussa voimaan tullut rakentamislain muutos, joka mahdollistaa alle 30 neliömetrin piharakennusten, -saunojen ja katosten rakentamisen ilman rakennuslupaa. Muutos on vauhdittanut suomalaisten intoa kehittää pihojaan ja vapaa-ajan asuntojaan.

– Piharakentaminen, mökkiprojektit ja omatoiminen tekeminen ovat kasvussa, ja asiakkaat etsivät entistä järeämpiä ratkaisuja tuttujen ja luotettavien kauppojen kautta, S-ryhmän myyntipäällikkö Marko Väänänen kertoo.

Kaivinkoneita myymällä Prisma haluaa mahdollistaa piharakentamisen entistä useammalle.

Kaivinkone maksaa Prisman verkkokaupassa 5499 euroa.

– Saksassa ja Ruotsissa kyseistä laitetta on myyty konteittain, joten uskomme kysyntää olevan myös Suomessa, Väänänen sanoo.

Iltalehden mukaan moni luuli aprillipäivänä julkaistua tiedotetta pilaksi.

– No näyttäisi ainakin, että ihan hyvä, koska yhteydenottoja on tullut ja aika moni on kysynyt nimenomaan, että onko tämä aprillipila vai eikö, Väänänen kertoo Iltalehdelle.

– On todettu, että tämä ei ole aprillipila, ja että halusimme tuoda tämän julki nimenomaan tänä päivänä, hän lisää.