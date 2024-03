Yli 50 rahtialusta jumiutui meriväylälle, varoitus taloudelle

Maailmantalouden logistiset pullonkaulat ehtivät helpottaa koronakriisin jälkeen vain tilapäisesti ennen uusien ongelmien ilmaantumista.

Punaisenmeren kauppaliikennettä uhkaavat Jemenin huthikapinalliset pakottivat loppuvuodesta 2023 osan rahtialuksista kulkemaan vaihtoehtoisen ja pidemmän reitin Afrikan ympäri. Yhdysvaltain johtama yli 20 valtion koalitio partioi alueella ja suojaa kuljetuksia. Monien rahtialusten kulku on kuitenkin viivästynyt saattoaluksia odottaessa.

Vaikeuksia on ilmaantunut myös Panaman kanavalla, jossa oli hiljattain yli 50 tankkeri- ja rahtialuksen pituinen jono. Wall Street Journal -lehden mukaan taustalla on pitkittynyt kuivuus, jonka vuoksi kanavan ylityksiä on jouduttu vähentämään. Odotusajat ovat samalla venyneet huomattavasti.

Kahden kriittisen tärkeän meriväylän ongelmat heijastuvat jo maailmantalouteen. Suezin ja Panaman kanavien kautta kulkevan rahdin määrä on vähentynyt kolmanneksen aiempaan verrattuna. Sadat alukset ovat joutuneet käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Viime vuonna vajaat 20 prosenttia kansainvälisestä kauppaliikenteestä kulki Suezin tai Panaman kautta.

Panaman viranomaiset uskovat viime kesänä alkaneen kuivuuden helpottavan sääolosuhteiden muuttuessa toukokuussa.

Punaisenmeren hyökkäykset ovat sen sijaan jatkuneet ilmaiskuista huolimatta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon arvioi huthien menettäneen tähän mennessä noin kolmasosan lennokki- ja ohjuskalustostaan.

– Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun molemmat väylät kärsivät häiriöistä. Joten aluksen reitti on suunniteltava reilusti etukäteen, ja silti kustannukset ovat paljon suurempia, 25 kaasutankkerin laivastoa operoivan Dorian LPG -yhtiön johtaja Tim Hansen sanoo.