Yli 360 metriä pitkä alus laskettiin vesille Turussa

Meyer Turun telakalla rakennettava Legend of the Seas laskettiin vesille juhlallisin menoin perjantaina 29. elokuuta.

Perinteiseen vesillelaskuseremoniaan kuuluivat telakan ja varustamon edustajien puheet, Karoliinitykkiryhmän ampuma saluuttilaukaus sekä leikkimielinen kilpailu rakennusaltaan vesiventtiilien avaamisesta. Seremoniaa seuraavan viikonlopun aikana alus siirrettiin varustelulaituriin, missä sen viimeistely jatkuu vielä vajaan vuoden ajan.

Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholmin mukaan suomalainen meriteollisuus pääsee näyttämään Icon-sarjassa ainutlaatuista osaamistaan.

– Telakka, varustamo ja laaja kumppaniverkosto tekevät saumatonta yhteistyötä ja pystyvät kehittämään prosessejaan ja konseptejaan alus alukselta. Legend of the Seas tulee sisartensa rinnalla olemaan tärkeä merkkipaalu myös entistä vastuullisemmassa laivanrakennuksessa, Lindholm toteaa tiedotteessa.

365 metriä pitkä, lähes 50 metriä leveä ja Legend of the Seas on Icon-luokan kolmas alus. Sarjan ensimmäinen laiva, Icon of the Seas, luovutettiin tilaajalle marraskuussa 2023 ja toinen, Star of the Seas, heinäkuussa 2025.

Telakalla myös jo rakenteilla oleva, toistaiseksi nimetön Icon 4 valmistuu vuonna 2027. Royal Caribbean on julkistanut myös optiot sarjan viidennestä ja kuudennesta aluksesta.

Icon-luokan tunnusmerkkien mukaisesti aluksen keulaan on nostettu jättimäinen lasi- ja teräskupoli AquaDome. Legendin sisältä löytyy laivan kantaviin rakenteisiin kuuluva elämysportaikko Pearl. Alus tarjoaa matkustajille lisäksi muun muassa kahdeksan teema-aluetta, useita uima-altaita sekä nelisenkymmentä ravintolaa.

Icon-luokan laivat ovat varustamonsa ensimmäiset maakaasulla käyvät alukset. Meyerin mukaan energiatehokkuutta on Legendissä parannettu edelleen muun muassa uuden sukupolven TSDF-päämoottoreilla. Alus on varustettu maasähköliitännöillä ja hukkalämmön talteenottojärjestelmillä.

Legend of the Seas luovutetaan Royal Caribbeanille kesällä 2026.