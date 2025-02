Yli 200000 kanadalaista vaatii Elon Muskin kansalaisuuden epäämistä

Jo yli 200 000 kanadalaista on allekirjoittanut parlamentaarisen vetoomuksen kansalaisuuden epäämiseksi Elon Muskilta, koska hän on liittoutunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, joka on aloittanut presidenttikautensa uhkaamalla toistuvasti valloittaa pohjoisen naapurimaansa ja tehdä siitä Yhdysvaltojen 51. osavaltion.

Kanadalaiskirjailija Qualia Reed kirjoitti vetoomuksen Kanadan edustajainhuoneessa, jossa sitä tuki demokraattipuolueen uusi parlamentaarikko ja vannoutunut Muskin kriitikko Charlie Angus. Muskilla on Kanadan kansalaisuus äitinsä Maye Muskin kautta, joka on kotoisin Saskatchewanin pääkaupungista Reginasta.

Reedin 20. helmikuuta jättämä vetoomus syyttää Muskia ”osallistumisesta toimiin, jotka sotivat Kanadan kansallisia intressejä vastaan” toimimalla Trumpin neuvonantajana. Trump on suorastaan kerjännyt Kanadan 40 miljoonan asukkaan halveksuntaa uhkaamalla kanadalaisia tuontituotteita korkeilla tulleilla ja avoimesti rehentelemällä maan liittämisellä Yhdysvaltoihin.

Vetoomus väittää, että Muskin liittoutuminen Trumpin kanssa tekee hänestä ”jäsenen ulkomaisessa hallinnossa, joka yrittää hävittää Kanadan itsenäisyyden”. Siinä pyydetään Kanadan pääministeri Justin Trudeauta viipymättä ottamaan Muskilta pois Kanadan passi ja epäämään hänen kansalaisuutensa. Trump kutsuu Trudeauta ”kuvernööriksi”.

Vetoomuksiin tarvitaan Kanadassa 500 allekirjoitusta, jotta ne voidaan esittää Kanadan edustajainhuoneessa ja saada mahdollisuuden muodolliseen vastaukseen hallitukselta. Reedin vetoomus on jo kirkkaasti ylittänyt kynnyksen eikä allekirjoitusten kertymiselle näy loppua. Kanadan edustajainhuone kokoontuu seuraavan kerran 24. maaliskuuta. Reedin vetoomuksen voi allekirjoittaa aina 20:nteen kesäkuuta saakka.

Kanada voi evätä kansalaisuuden tietyin perustein. Kansalaisuutensa menettänyt voi hakea sitä takaisin aikaisintaan 10 vuoden päästä.