Yleinen pihakone on vaarallinen tapaturmien aiheuttaja

Suomalaisten pihojen ja puutarhojen tuttu pihakone, ruohonleikkuri, on myös vaarallinen tapaturmien ja esinevahinkojen aiheuttaja, vakuutusyhtiö LähiTapiola kertoo tiedotteessa. Vuosittain nurmikonleikkuussa sattuu kymmenittäin tapaturmia ja sadoittain esinevahinkoja. Usein syy on leikkurin käyttäjässä.

LähiTapiolan tilastojen mukaan ruohonleikkuri oli osallisena lähes 80 tapaturmassa viime vuonna. Erityisesti työnnettävillä, bensiinikäyttöisillä ja päältä ajettavilla ruohonleikkureilla sattuu tapaturmia. Varsinkin työnnettävillä leikkureilla eniten vammoja on syntynyt erilaisten kaatumisten vuoksi.

– Hyvin yleisestä on, että ruohonleikkaaja kävelee leikkurin kanssa takaperin ja epähuomiossa astuu kuoppaan tai kompastuu johonkin esteeseen. Näistä aiheutuu erilaisia venähdyksiä ja vääntymisiä ja jopa murtumia, LähiTapiolan asumisen turvallisuuden palveluista vastaava projektijohtaja Antti Määttänen.

Määttänen muistuttaa, että oikeilla jalkineilla voi välttää tapaturmia. Nurmikolla luistamattomat turvajalkineet olisivat Määttäsen mukaan hyvä valinta.

Päältä ajettavilla leikkureilla tapaturmia aiheuttavat usein erilaiset putoamiset ja kaatumiset.

Myös itse leikkuri voi olla tapaturmien aiheuttaja. Etenkin huollon yhteydessä leikkurin terä tai muut terävät osat voivat tuottaa huoltajalle haavoja. Painavan leikkurin nostaminen tai kääntely voi aiheuttaa venähdyksiä tai muita lihasongelmia. Venähdyksiä aiheutuu jonkun verran myös bensakäyttöistä leikkuria käynnistettäessä, kun vetonarun kiskaisu tai sen katkeaminen tuottaa kivun olkapäähän tai selkään.

Kaikkein pahimmat tapaturmat syntyvät käynnissä olevan polttomoottorileikkurin kanssa. Kun leikkaaja ajaa tai työntää leikkurin pienten kivien, oksien tai muiden esineiden päältä, tehokkaat terät sinkoavat valtavalla nopeudella teräviä osia pitkin nurmikkoa ja pahimmillaan ne osuvat leikkaajaan tai muihin nurmikolla oleviin.

Kaikkein vaarallisinta on, jos leikkuria ryhdytään putsaamaan tai nostelemaan sen käynnissä ollessa.

– Sormia ja varpaita on leikkautunut, kun käynnissä olevaa leikkuria on ryhdytty putsaamaan tai nostelemaan pohjasta. Mikäli käynnissä olevan leikkurin teräsuojan sisään laittaa sormia tai varpaita on amputoituminen enemmän kuin todennäköistä, Määttänen huomauttaa.

Palovammoja ruohonleikkureiden kanssa sattuu varsin vähän, muutamia vuodessa. Kuumenneiden koneen osien koskettaminen voi tuottaa palovamman. Loukkaantumisia voi syntyä myös palavan koneen sammutustöissä.

Vuosittain ruohonleikkureilla sattuu paljon vahinkoja erilaisille laseille, kun ruohonleikkurista sinkoutuu kiviä tai muista teräviä esineitä auton tai rakennusten ikkunoihin ja jopa silmälaseihin.

– Leikkuualueen lähellä olevat autot kannattaa siirtää pois ja varmistaa, että ruohonleikkurin turvavarusteet ovat paikoillaan.

Ruohonleikkureilla myös ajetaan tai työnnetään erilaisten esineiden päältä, jolloin ne rikkoutuvat. Lisäksi koneilla törmätään autoihin tai muihin esteisiin.

Vahinkoja sattuu paljon myös itse ruohonleikkureille, kun niiden osat rikkoutuvat. Koneet voivat myös palaa aiheuttaen merkittäviä vaurioita itse koneelle ja pahimmillaan myös ympärillä oleville rakennuksille ja maastoon.

– Robottileikkureilla eniten vahinkoja aiheuttavat salamaniskut. Robotteja jää myös auton, traktorin tai mönkijän alle ja niitä myös kastuu käyttökelvottamaksi. Erot sähkökäyttöisten robottileikkureiden ja polttomoottorileikkureiden osalta ovat huomattavat, kun katsotaan, mitä vahinkoa niistä aiheutuu ympäristölle tai käyttäjille. Viime vuonna LähiTapiolaan ei ilmoitettu yhtään vahinkoa, jossa robottileikkuri olisi aiheuttanut esinevahingon esimerkiksi leikkurista singonneen kiven johdosta tai että käyttäjä olisi loukkaantunut.

Ruohonleikkureiden syttymisiä ilmoitettiin toistakymmentä. Näistä yksi oli akkukäyttöinen ja loput polttomoottorikäyttöisä. Yleisin palamaan syttynyt malli on päältä ajettava ruohonleikkuri.

– Päältä ajettava leikkurissa on yleensä sähköinen käynnistys. Kovat olosuhteet, laiminlyöty huolto, polttomoottori ja sähkö ovat yleensä yhdessä syy tulipalolle. Huolto ja kunnossapitoa ei pidä laiminlyödä. Mikäli mahdollista kone kannattaa käynnistää vasta varaston ulkopuolella, Määttänen toteaa.