Yle: Vesitorneja suljettu turvallisyyssyistä

Vesitorneja on jouduttu sulkemaan vierailijoilta ympäri Suomen, uutisoi Yle. Yhä useampi vesitornissa sijainnut näköalatasanne, kahvila tai muu yleisölle avoin tornien rinnakkaistoiminta on jouduttu lakkauttamaan. Syynä on kiristynyt turvallisuustilanne.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö ja varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen muistuttaa, että vesitornien ensisijainen tehtävä on turvattava. Niiden tehtävä on toimia vesivarastona ja ylläpitää painetta vesijohtoverkostossa.

– Vesitorneissa kukaan ulkopuolinen ei saa päästä kosketuksiin veden kanssa. Rakenteet on ensisijaisesti suojattava tämän varalta, hän sanoo.

Vesitornien rinnakkaiskäyttöä alettiin rajoittamaan tiukemmin vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Murrot vesilaitosten rakennelmiin ovat nopeuttaneet suojaustoimenpiteitä. Kuntien vesilaitokset ovat muun muassa aidanneet alueita, rajoittaneet liikkumista, lisänneet kameravalvontaa ja kulunvalvontaa sekä parantaneet lukituksia ja hälytysjärjestelmiä.

Vesitorneja pidetään myös oleellisena huoltovarmuustekijänä. Ne varmistavat vedenjakelun kotitalouksiin myös mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Korhonen muistuttaa, että vesitornien rinnakkaistoimintaa tulee arvioida tapauskohtaisesti.

– Jos vesitorni on rakennettu siten, että suojaustaso voidaan varmistaa, ulkopuolista käyttöä voi ehkä olla toissijaisesti, hän toteaa.