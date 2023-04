Yle: Venäläisten kiinteistökaupat romahtivat

Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat vähentyneet huomattavasti, uutisoi Yle. Venäläisille myönnettyjen ostolupien määrä on puolittunut tammi-maaliskuussa verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2022. Venäläisille on tämän vuoden aikana myönnetty 30 ostolupaa, kun lupia viime vuoden tammi-maaliskuussa annettiin 66.

Suomessa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten ostajien on saatava puolustusministeriöltä lupa kiinteistöostoon. Suunnittelija Anne Jaakkola puolustusministeriöstä toteaa, että tilanne Suomen asuntomarkkinoilla on yleisesti ottaen hidastunut. Lisäksi syksyllä voimaan tulleilla Venäjän kansalaisten maahantulorajoituksilla on ollut vaikutusta tilanteeseen.

– Ne ovat hillinneet Venäjällä asuvien kiinteistökauppojen määrää selvästi Suomessa ja myös pakotteet ovat tehneet rahaliikenteestä (Venäjältä Suomeen) hankalampaa. Nämä yhdessä ovat vaikuttaneet kauppojen vähentymiseen, Jaakkola arvioi.

Maahantulorajoitusten myötä pelkkä kiinteistön omistaminen ei itsessään mahdollista pääsyä Suomeen. Maahan saa tulla ainoastaan välttämättömien huolto- tai hoitotöiden vuoksi.

Valtaosa tämän vuoden venäläisistä kiinteistöostajista asuu jo Suomessa, Yle kertoo.

Siinä missä venäläisten kiinteistökauppa on romahtanut, on yhdysvaltalaisten ostajien kiinnostus taas noussut. Tammi-maaliskuussa puolustusministeriö myönsi 19 yhdysvaltalaiselle ostoluvan. Vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana lupia annettiin viisi, eli määrä on lähes nelinkertaistunut.