Yle: ”Toivoisin että köyhiä pidettäisiin vähän vähemmän huijareina”

Kolme vähävaraista kertovat Ylelle, miten he selviävät arjesta. Yksi heistä on espoolainen nainen, jonka tulotaso romahti avioeron jälkeen.

Avioliitossa hän asui Helsingin keskustassa Punavuoressa ja tilavassa rivitaloasunnossa Espoossa. Miehen hyvien tulojen takia elämä oli taloudellisesti huoletonta.

Eron jälkeen nainen muutti lapsensa kanssa vuokrakaksioon kerrostalolähiöön. Satunnaiset tulot eivät riitä, joten hän haki toimeentulotukea.

– Tuntui hyvältä, että kaikesta huolimatta pärjäsin. Olin kuvitellut, että elämästä tulee hirveää. Oli uskomatonta, että sain sellaisia tukia, hän kertoo Ylelle.

Toimeentulotuki tuntui aluksi vapauttavalta, vaikka rahaa olikin selvästi aiempaa vähemmän.

– Avioliiton aikana tiedostin, että kaikki ei ole minun omaani. Toisen taloudellisen avun varassa eläminen on aika raskasta. Siinä joutuu hirveästi myötäilemään ja kyselemään kaikesta.

Hän opettaa parina iltana viikossa kansanopistossa itämaista tanssia ja kuvataidetta. Asumislisää ja toimentulotukea hän saa silloin, kun töitä ei ole riittävästi. Terveysongelmat rajoittavat hänen työntekoaan.

Nainen kertoo selviytyneensä pienillä tuloilla taulukoimalla kaiken mahdollisen. Menot on laskettu excel-taulukkoon.

– Minulla on taipumusta järjestelmällisyyteen, mutta aiemmin ei tarvinnut pitää näin tarkkaa kirjaa. Nyt on pakko, kun rahat on niin tiukalla, että mihinkään yllätyksiin ei ole varaa.

Naisen mukaan köyhiä auttaisi se, jos terveydenhuolto toimisi nykyistä paremmin ja terapiaa saisi helpommin.

– Toivoisin, että köyhiä pidettäisiin vähän vähemmän huijareina ja laiskoina. Että koetettaisiin katsoa, miten heitä voisi auttaa niin, että olisi mahdollista käydä enemmän töissä tai ylipäätään pärjätä elämässä, hän toteaa.