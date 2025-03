Yle: Hyvinvointialue sai huomautuksen potilasturvallisuudesta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi 12. maaliskuuta huomautuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle potilasturvallisuuden vaarantumisesta Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystyksessä, kertoo Yle.

Avi aloitti TYKSin päivystyksessä vuoden 2022 lopulla. Avin saaman ilmoituksen mukaan potilaat joutuivat odottamaan jatkohoitopaikkaa jopa kahdeksan vuorokauden ajan päivystyksen tiloissa, mikä uhkasi potilasturvallisuutta. Selvityksessä ilmeni, että ongelma jatkohoitopaikkojen saamisessa on jatkunut jo yli kaksi vuotta.

Varhan aville antaman selvityksen mukaan vuoden 2024 tammi–syyskuun välisenä aikana kirjattiin yhteensä 53 potilasturvallisuusilmoitusta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on todennut aville antamassaan selvityksessä, että vanhuspalveluissa ympärivuorokautista palveluasumisen ostopalvelua on lisätty merkittävästi vuoden 2024 aikana, ja paikkaa odottavien määrä on saatu laskemaan. Hyvinvointialueen mukaan jatkohoitopaikkojen tilanne helpottaa, kun hoitajamitoituksen lakimuutos astuu voimaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Åboland.