Yle: Tästä syystä myös peräkärry tarvitsee talvirenkaat

Peräkärryyn kannattaa vaihtaa talvirenkaat, vaikka laki ei sitä vaatisi, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen Ylellä. Laki sallii kesärenkaiden käytön enintään 750 kiloa painavissa, O1-luokan jarruttomissa peräkärryissä ympäri vuoden.

Korhonen suosittelee talvirenkaiden vaihtoa etenkin silloin, jos peräkärryä käyttää usein.

Esimerkiksi sään lauhtuessa tiet voivat muuttua aiempaa liukkaammiksi. Liukkaalla ajosäällä peräkärry voi helpommin lähteä luisuun ja pahimmillaan kääntyä vastaantulevien kaistalle, Korhonen muistuttaa.

Näin käy helposti etenkin voimakkaissa jarrutuksissa ja käännöksissä. Painava peräkärry voi aiheuttaa sitä kuljettavan autonkin suistumisen tieltä.

Peräkärryn kanssa ajaessa ja jarruttaessa kannattaakin toimia rauhallisesti ja tasaisesti – etenkin kaarteissa, Korhonen kertoo. Hän lisää, että lastin painolla on merkitystä ja voi olla hyvä miettiä, tekeekö yhden ajon painavalla kuormalla vai jakaisiko kuorman kevyempiin ja useampiin eriin.

Yleisesti myös peräkärryn renkaiden laatuun kannattaa kiinnittää ympäri vuoden, sillä ne ovat tärkein turvallisuustekijä, yhteyspäällikkö muistuttaa.

– Kulutuspintaa voi olla reilusti, mutta kun kumiseos on vanhentunut ja kovettunut, voi kumi olla liukas. Se voi murtua tai pettää, varsinkin kun on kuormaa päällä, Korhonen sanoo Ylelle. Rengaspaineita tulisi myös tarkistaa säännöllisesti sekä auton että peräkärryn renkaista.