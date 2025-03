Yle: Tämä puolue on houkutellut riveihinsä eniten loikkareita

Selvityksen mukaan yli 50 aluevaltuutettua on vaihtanut puoluetta ennen kevään vaaleja. Määrä on liki neljä prosenttia kaikista aluevaltuutetuista, kertoo Yle.

Perussuomalaiset ja Liike nyt ovat menettäneet eniten aluevaltuutettujaan muihin puolueisiin verrattuna vuoden 2022 vaalien jälkeen, kun taas kokoomus on houkutellut eniten loikkareita riveihinsä.

Kokoomuksella on kevään aluevaaleissa seitsemäntoista ehdokasta, jotka olivat vuonna 2022 jonkun muun puolueen listoilla.

Perussuomalaisista muihin puolueisiin siirtyneitä on yhteensä kuusitoista. Se tarkoittaa, että joka kymmenes perussuomalainen aluevaltuutettu on vaihtanut puoluetta. Tilalle on saatu kaksi aluevaltuutettua muista puolueista.

Liike nyt on menettänyt riveistään peräti puolet niistä aluevaltuutetuista, jotka valittiin vuonna 2022. Yksitoista yhteensä kahdestakymmenestä.

Ylipäätään Liike nytin ehdokasmäärä kevään aluevaaleissa on alle puolet kolmen vuoden takaisesta, joten asetelmat vaaleihin ovat siis selvästi aiempaa heikommat.

SDP menetti kuusi aluevaltuutettuaan, mutta sai tilalle viisi muista puolueista. Keskusta on saanut kymmenen valtuutettua ja eduskunnan ulkopuolinen Vapauden liitto viisi.

Selvitys koskee niitä aluevaltuutettuja, jotka valittiin vuonna 2022, ja jotka ovat nyt ehdolla toisen puolueen ehdokkaana kuin silloin. Puoluevaihdoksista kymmenkunta on eduskuntapuolueiden ulkopuolisista puolueista ja yhteislistoista.