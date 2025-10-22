Verkkouutiset

Kauppojen omat merkit ovat yleensä halvinta kahvia. Asiakas laittoi paketin ostoskoriin 2023. LEHTIKUVA / ANTTI HÄMÄLÄINEN

Yle: Täältä saa kahvia halvimmalla

  • Julkaistu 22.10.2025 | 17:26
  • Päivitetty 22.10.2025 | 17:26
  • Kauppa
Lidl myöntää, että sillä on samalle kahville myymälöissä eri hintoja.
Ylen testissä halvin kahvi löytyi Helsingin Redin Lidlistä, jossa Emilia Classic -kahvi maksoi 1,15 euroa. Sama Emilia Classic -paketti maksaa yleensä Lidlin myymälöissä 2,59 euroa.

Lidlin oston ja kampanjoinnin johtaja Petteri Nystén kertoo, että ”muutamissa myymälöissä” tuotetta myydään halvemmalla. Kyseessä on hänen mukaansa hintakilpailusta.

– Laskemme tuotteen hintaa tarvittaessa suhteessa kilpailijoihimme, jotta voimme tarjota halvimman hinnan tietyllä sijainnilla.

S-marketin Xtra-kahvipaketti maksoi 2,59 euroa.

Redin kauppakeskuksesta ostettu K-Menu-kahvi maksoi vain 1,84 euroa, vaikka Keskon tavallinen hinta sille on K-Supermarketeissa 2,69 euroa.

Keskon osto- ja myyntipäällikkö Jani Lehtoranta sanoo Ylelle, että suomalaiset ovat alkaneet varastoida kahvia.

– Ostetaan tarjouksista ja yritetään sinnitellä siihen asti, kun jollain toimijalla tulee taas kahvitarjous, hän kuvailee.

Myös S-ryhmästä kerrotaan, että kahvitarjoukset saavat asiakkaita liikkeelle enemmän kuin ennen.

Uusimmat
