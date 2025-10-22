Yle: Täältä saa kahvia halvimmalla

Ylen testissä halvin kahvi löytyi Helsingin Redin Lidlistä, jossa Emilia Classic -kahvi maksoi 1,15 euroa. Sama Emilia Classic -paketti maksaa yleensä Lidlin myymälöissä 2,59 euroa.
Lidlin oston ja kampanjoinnin johtaja Petteri Nystén kertoo, että ”muutamissa myymälöissä” tuotetta myydään halvemmalla. Kyseessä on hänen mukaansa hintakilpailusta.
– Laskemme tuotteen hintaa tarvittaessa suhteessa kilpailijoihimme, jotta voimme tarjota halvimman hinnan tietyllä sijainnilla.
S-marketin Xtra-kahvipaketti maksoi 2,59 euroa.
Redin kauppakeskuksesta ostettu K-Menu-kahvi maksoi vain 1,84 euroa, vaikka Keskon tavallinen hinta sille on K-Supermarketeissa 2,69 euroa.
Keskon osto- ja myyntipäällikkö Jani Lehtoranta sanoo Ylelle, että suomalaiset ovat alkaneet varastoida kahvia.
– Ostetaan tarjouksista ja yritetään sinnitellä siihen asti, kun jollain toimijalla tulee taas kahvitarjous, hän kuvailee.
Myös S-ryhmästä kerrotaan, että kahvitarjoukset saavat asiakkaita liikkeelle enemmän kuin ennen.