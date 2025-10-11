Yle: Suuri ajoneuvo kaatui – sattuma pelasti 69 lehmää

Eläintenkuljetusauto kaatui torstaina ojaan Pihtiputaalla, Keski-Suomessa, kertoo Yle. Onnettomuuteen joutunut ajoneuvo kuljetti nuoria lehmiä, hiehoja.

Onnettomuus sattui Matalamäen maatilan vieressä ja lehmät saatiin pelastettua ajoneuvosta suoraan laitumelle. Maatilan isäntä Veijo Matalamäki saapui paikalle poikansa kanssa auttamaan lehmien saattamiseksi pois kaatuneesta ajoneuvosta.

– Ne olivat kuin sillit purkissa. Pakkohan ne oli saada sieltä ulos, etteivät tukehdu, kertoo Matalamäki Ylelle.

Onnettomuuspaikalle oli pysähtynyt myös muita auttajia.

Ajoneuvon kaatuminen johti yhden hiehon kuolemaan, mutta 69 selvisi onnettomuudesta hengissä. Onnettomuuden seurauksena autosta valui maahan 600 litraa polttoainetta.

Onnettomuuden tapahtumisessa juuri Matalamäen maatilan kohdalla kävi isännän mukaan tuuri, sillä lehmät saatiin nopeasti laitumelle.

Jos onnettomuus olisi sattunut muualla, olisivat pimeällä maantiellä kulkeneet lehmät olleet vaaraksi muille tienkäyttäjille. Lisäksi vauhkoontuneiden eläinten kiinnisaaminen olisi voinut viedä jopa päiviä.

Nyt yksi hieho pääsi karkuun. Se löydettiin muutaman päivän päästä ja jouduttiin lopettamaan eläinsuojelullisista syistä, kertoo päivystävä palomestari Anssi Partanen.

Lehmät odottavat yhä matkan jatkumista Matalamäen tilalla. Ne on määrä kuljettaa Puolaan, jonne ne on myyty sieviläiseltä maatilalta.